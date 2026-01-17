Αιτωλοακαρνανία: Έστησαν καρτέρι και δολοφόνησαν με τρεις πυροβολισμούς πρόεδρο κοινότητας

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα του Λιθοβουνίου Αγρινίου, μετά από την σκληρή δολοφονία του προέδρου της κοινότητας, Κώστα Αλεξανδρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, ο Κώστας Αλεξανδρής έπεσε νεκρός ύστερα από πυροβολισμό με καραμπίνα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο κ. Αλεξανδρής διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο 50χρονος Κώστας Αλεξανδρής να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ο Κώστας Αλεξανδρής ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.