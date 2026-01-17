Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη ο 44χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον πρόεδρο της κοινότητας

O Κώστας Αλεξανδρής Πρόεδρος του Λιθοβουνίου Αγρινίου έπεσε νεκρός ύστερα από πυροβολισμό με καραμπίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το sinidisi.gr σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου , ο 44χρονος φερόμενος δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα. Το θύμα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε γκρεμό. Αποτέλεσμα ήταν ο 50χρονος να χάσει ακαριαία την ζωή του.

Σημειώνεται ότι άνδρες της Ασφάλειας βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα όπου στην κυριολεξία το αυτοκίνητου του άτυχου Κώστα Αλεξανδρή ήταν «γαζωμένο» από σφαίρες.

Ο Κώστας Αλεξανδρής ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

