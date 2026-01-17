Κρήτη: Στη ΜΕΘ γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι στο Ηράκλειο
Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, όταν γυναίκα, ηλικίας 69 ετών, έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, η ασθενής νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί μηριαίο κάταγμα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
«Η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό», τόνισε ο κ. Δανδουλάκης.
