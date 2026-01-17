Βόλος: Αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη - Συστάσεις για παιδιά και ευπαθείς ομάδες

Ο Γιώργος Σαχαρίδης καθηγητής του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μίλησε για τις τιμές που έχουν καταγραφεί.

Τις τελευταίες μέρες έχουν καταγραφεί αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα του Βόλου, και όχι μόνο.

Όλα αυτά καταγράφονται μέσα από τους σταθμούς μέτρησης του δικτύου Greenyourair, το οποίο διαχειρίζεται η ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαζί με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και εξάγονται πολύ σημαντικά συμπεράσματα.

Ο Γιώργος Σαχαρίδης, υπεύθυνος της ομάδας αυτής και καθηγητής του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μίλησε στην εκπομπή «Περίμετρο» της ΕΡΤ3 για τις τιμές που έχουν καταγραφεί.


«Eίναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται για πολλές μέρες συνεχόμενες και όχι μόνο τη φετινή, ή την περσινή χρονιά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της περιοχής της Μαγνησίας.

Υπάρχουν και αντίστοιχα προβλήματα σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και σε άλλα σημεία στην Ελλάδα, όπως καταγράφεται από εμάς ή από άλλους από άλλους φορείς. Είναι ένα πρόβλημα που γίνεται πιο έντονο τους χειμερινούς μήνες και πραγματικά δημιουργεί διάφορα προβλήματα είτε στο γενικό πληθυσμό και περισσότερο. Στην περίπτωση του Βόλου, της πόλης του Βόλου, αλλά και γενικά και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι βασικές πηγές ρύπανσης είναι η βιομηχανία, η καύση που μπορεί να προέρχεται από την εστίαση ή από κλασικά συστήματα θέρμανσης και από τις μετακινήσεις αυτές.

Οι τρεις βασικές πηγές είναι οι πηγές οι οποίες γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα. Στην περίπτωση του Βόλου βλέπουμε περίπου να έχουμε μια κοινή συμμετοχή και από τις τρεις αυτές βασικές πηγές.

Σε αυτές τις τρεις πηγές, προφανώς και οι συνθήκες του καιρού μπορούν να επηρεάσουν το κρύο, η υγρασία, η υγρασία, η πολεοδομία κάθε περιοχής μπορεί να επηρεάσει.

Εμείς με το δίκτυο το οποίο έχουμε αναπτύξει, μετράμε τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, καθότι είναι νούμερο ένα ρύπος ο οποίος είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην υγεία μας. Από εκεί και πέρα, η Περιφέρεια όπως οφείλει, μετράει όλη τη γκάμα των ρύπων οι οποίοι εμφανίζονται, ή μπορούν να εμφανιστούν σε μία περιοχή και με βάση τη νομοθεσία.

Το καλό νέο είναι ότι σε ότι αφορά τους άλλους ρύπους οι οποίοι μετρούνται, δεν βλέπουμε κάποιες κάποιες υπερβάσεις καθ όλη τη διάρκεια του έτους και τις δύσκολες εποχές όπως ο χειμώνας».

