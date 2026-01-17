Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον Γιάννη Ξυλούρη με μαντινάδες και μουσική

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι αλλά και απλός κόσμος που συγκεντρώθηκαν στον Άγιο Μηνά, για την κηδεία του Γιάννη Ξυλούρη, γνωστού και ως «Ψαρογιάννη», αδελφό του αλησμόνητου Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη.

Ο σπουδαίος λαουτιέρης και δημιουργός, που υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της μεγάλης οικογένειας των Ξυλούρηδων, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη.

Βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στον Άγιο Μηνά για να αποχαιρετήσουν έναν θρύλο της κρητικής μουσικής, έναν από τους τελευταίους μεγάλους της παράδοσης της Κρήτης.

Με μαντολίνα και λαούτα το συγκινητικό κατευόδιο

Μαθητές του Γιάννη Ξυλούρη, μετά την ολοκλήρωση της τελετής, τον αποχαιρέτισαν έξω από τον ναό, κρατώντας μαντολίνα και λαούτα, αποδίδοντας τιμή στον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την κρητική μουσική παράδοση.

Δείτε επίσης το βίντεο:

Οι μαντινάδες «έσκιζαν» την ατμόσφαιρα, σε μία έντονη συγκινησιακή στιγμή που είχε συνέχεια στην Παναγία των Ανωγείων στο Περαχώρι, όπου κηδεύθηκε ο μεγάλος μουσικός.

neakriti.gr

neakriti.gr

neakriti.gr

Οι συγκινητικές μαντινάδες στο τελευταίο αντίο

Μία από τις μαντινάδες που γέμισε δάκρυα τα μάτια και έφερε θύμισες στο νου...

«Αρχάγγελε», παράγγειλε

ολόχρυσο στεφάνι,

να υποδεχτείς τον αδερφό

το Μέγα «Ψαρογιάννη»...!!!

Με πληροφορίες από neakriti.gr, cretalive.gr

Διαβάστε επίσης