Φωτιά σε σπίτι στην Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο 2 γυναίκες, κάηκε αυτοκίνητο

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας για πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σπίτι κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, πρόκειται για κηροπλαστείο.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ κάηκε ολοσχερώς και ένα αυτοκίνητο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα προσπαθώντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν προλάβει να επεκταθεί και να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

