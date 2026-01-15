Frontex: Μειωμένες κατά 26% οι μεταναστευτικές ροές στα σύνορα της Ε.Ε. - Τριπλασιάστηκαν στην Κρήτη

Ο αριθμός των παράτυπων διελεύσεων μεταναστών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 26% το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Frontex.

Συνολικά «οι εντοπισμοί παράτυπων διελεύσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μειώθηκαν κατά περισσότερο από ένα τέταρτο (26%) το 2025 για να φθάσουν σχεδόν τις 178.000», έναν αριθμό «κατά το ήμισυ και πλέον μικρότερο από το σύνολο που καταγράφηκε το 2023 και αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021», ανακοίνωσε η Frontex.

Η Frontex χαρακτήρισε τη μείωση αυτή σημαντική εξέλιξη, όμως προειδοποίησε επίσης ότι η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ παραμένει αβέβαιη.

«Η τάση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανισθεί», δήλωσε ο διευθυντής της Frontex Χανς Λέιτενς.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η στενή συνεργασία της Frontex με κυβερνήσεις και εταίρους σε χώρες εκτός της ΕΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα.

Μειώση στον αριθμό των αφίξεων, εκτός της Κρήτης

Σύμφωνα με τη Frontex, πέρυσι σημειώθηκαν σημαντικά λιγότερες απόπειρες παράτυπης εισόδου στην ΕΕ στη δυτικοαφρικανική οδό (μείωση κατά 63%), στην οδό των Δυτικών Βαλκανίων (μείωση κατά 42%) και στα χερσαία σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία (μείωση κατά 37%).

Στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου, οι εντοπίσεις μειώθηκαν συνολικά, συνεχίζοντας την πτωτική τάση. Εντός αυτής της διαδρομής, ένας διάδρομος ξεχώρισε: οι αφίξεις από την ανατολική Λιβύη στο νησί της Κρήτης υπερτριπλασιάστηκαν, δείχνοντας πόσο γρήγορα μπορεί να μετατοπιστεί η πίεση, ακόμη και όταν η ευρύτερη εικόνα στην περιοχή δείχνει μείωση.

Η Frontex απέδωσε τη μείωση στην οδό των Δυτικών Βαλκανίων στη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας και στη συνεργασία με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

