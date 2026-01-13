Χειροπέδες σε τέσσερις διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη – Μετέφεραν 26 αλλοδαπούς

Συνελήφθησαν χθες Δευτέρα (12/1) σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης και Ορεστιάδας, τέσσερις διακινητές, εκ των οποίων δύο αλλοδαποί και δύο ημεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, παράνομους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί της Δευτέρας σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας δώδεκα μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Μεταξάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν δύο ημεδαπούς διακινητές, διότι διότι όπως προέκυψε ο ένας οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Ορεστιάδας και Σαπών.

Διαβάστε επίσης