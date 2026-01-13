Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Κελέση - Σαράφης, αποφάσισε το δικαστήριο

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων Μαρίας Μαραγγέλη και Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη στην υπόθεση της Novartis για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος τεσσάρων και τριών προσώπων αντίστοιχα, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Στους κατηγορούμενους που είχαν λάβει τα ψευδώνυμα «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης», αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.



Ειδικότερα, η πρώην γραμματέας του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis Κωνσταντίνου Φρουζή, κρίθηκε ένοχη για όσα κατέθεσε για τους Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβερδο και Αντώνη Σαμάρα.



Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης, πρώην στέλεχος της Novartis κρίθηκε ένοχος για όσα κατέθεσε σε βάρος των Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη.



Το δικαστήριο θα ανακοινώσει τις ποινές την επόμενη ώρα.

