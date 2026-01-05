Novartis - Επιμένει η Μαραγγέλη - «Κελέση»: «Έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους»

Με λόγο φορτισμένο και εμφανή την προσπάθεια υπεράσπισης της αξιοπιστίας της, η Μαρία Μαραγγέλη, πρώην προστατευόμενη μάρτυρας της υπόθεσης Novartis με το ψευδώνυμο «Αικατερίνη Κελέση», επιχείρησε ενώπιον του δικαστηρίου να απαντήσει στις κατηγορίες που τη βαραίνουν μετά την άρση της προστασίας της. Στην απολογία της προχώρησε για πρώτη φορά σε σαφή αναφορά στη λήψη «βραβείου» από τις αμερικανικές αρχές, επιμένοντας ωστόσο ότι η κατάθεσή της δεν υπαγορεύτηκε από κανένα αντάλλαγμα αλλά από όσα, όπως λέει, είδε και βίωσε κατά τη θητεία της στη Novartis.

Η κατηγορούμενη, η οποία βρέθηκε στο εδώλιο κατόπιν μηνύσεων πολιτικών προσώπων, τόνισε ότι όταν κατέθεσε αρχικά στην ελληνική Δικαιοσύνη αγνοούσε πλήρως την ύπαρξη ή την εξέλιξη έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Όταν παρουσιάστηκα στην ελληνική δικαιοσύνη δεν γνώριζα τίποτα για την Αμερική και την έρευνα εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και κατέθεσε σύμφωνα με αυτό.

Όπως υποστήριξε, αρκετούς μήνες αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους των αμερικανικών αρχών για την υπόθεση Novartis. «Δεν αναφέρθηκε ποτέ δώρο ή βραβείο», είπε, διευκρινίζοντας ότι μόνο «πολλά χρόνια μετά» και συγκεκριμένα το 2023 ενημερώθηκε πως οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να της απονείμουν χρηματικό βραβείο για τη συμβολή της στην έρευνα, καθώς έκριναν «αξιόλογα όσα είπα».

Η Μαρία Μαραγγέλη - «Αικατερίνη Κελέση» εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, δηλώνοντας: «Εγώ νιώθω αδικημένη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Είπα τα γεγονότα που ζούσα και τίποτα παραπάνω και κρίθηκα αναξιόπιστη». Αντιπαρέβαλε δε την κρίση αυτή με τη στάση των αμερικανικών αρχών, λέγοντας: «Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν», ενώ υπογράμμισε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη εξακολουθεί να την καλεί ως μάρτυρα σε άλλες υποθέσεις. «Κάποιες φορές είμαι αξιόπιστη δηλαδή και κάποιες αναξιόπιστη; Είναι αντιφατικό αυτό που συμβαίνει», ανέφερε.

Σε ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου για τη μη αναφορά πολιτικών προσώπων στο πρακτικό συμβιβασμού της Novartis με τις αμερικανικές αρχές, η κατηγορούμενη απάντησε πως «ό,τι ερευνούσε η αμερικανική δικαιοσύνη ερευνούσε και η ελληνική», προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει ούτε τι επιλέχθηκε να καταγραφεί στο πρακτικό ούτε την τελική κρίση των αμερικανικών αρχών. Παράλληλα, επικαλέστηκε «μια συμφωνία, ας το πούμε, εμπιστευτικότητας για όσα κατέθεσα».

Η Μαρία Μαραγγέλη επέμεινε με έμφαση στις καταγγελίες της για χρηματισμούς, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Ήμουν μπροστά, έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους. Οι φάκελοι έβγαιναν και δίνονταν». Αναφερόμενη μάλιστα σε περιστατικά που είχαν προκαλέσει δημόσιο θόρυβο, πρόσθεσε: «Εγώ τα χρήματα τα είδα να μπαίνουν σε βαλίτσα… η βαλίτσα γύρισε άδεια. Γύρισε και διατυμπάνιζε ότι γύρισε άδεια βαλίτσα και τα πετύχαμε αυτά που θέλαμε».

Απαντώντας στις ερωτήσεις της έδρας για το αν γνώριζε επί χρόνια τις ατασθαλίες του Κωνσταντίνου Φρουζή, παραδέχθηκε: «Ναι φυσικά!», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ίδια κατέθεσε μόνο όσα έβλεπε και άκουγε, χωρίς πρόθεση να βλάψει οποιονδήποτε. «Εγώ έδινα καταθέσεις για όσα γινόντουσαν στην εταιρία Novartis», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν ένιωσε καμία πίεση από κανέναν: «Καμία απολύτως πίεση δεν είχα για όσα κατέθεσα από κανέναν και από πουθενά».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις καταθέσεις της για τον Άδωνι Γεωργιάδη, με την κατηγορούμενη να επαναλαμβάνει ότι «ο Φρουζής είχε πει ότι ο Γεωργιάδης θα έπαιρνε 2 εκατομμύρια σε δόσεις» και ότι συγκεκριμένα χρηματικά ποσά (20 και 50 χιλιάδες ευρώ) «καταμετρήθηκαν και έπειτα παραδόθηκαν μπροστά μου τα χρήματα». Περιέγραψε δε τις συναντήσεις Φρουζή – Γεωργιάδη ως «πολύ συχνές».

Τέλος, η Μαρία Μαραγγέλη αναφέρθηκε αναλυτικά στην επαγγελματική της διαδρομή στη Novartis από το 2007 έως το 2018, μιλώντας για «πολλές οικονομικές ατασθαλίες» και εσωτερικούς ελέγχους. Υποστήριξε ότι φοβόταν να καταθέσει και ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Φρουζή, ο οποίος, όπως είπε, της ζήτησε «σε περίπτωση που ερωτηθώ για οτιδήποτε από οποιονδήποτε να μην απαντήσω», κάτι που η ίδια εξέλαβε ως απειλή. Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό απειλής από άγνωστη γυναίκα στο πάρκινγκ της εταιρίας, το οποίο, παρά την καταγγελία της, αρχειοθετήθηκε.

