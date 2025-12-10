Υπόθεση Novartis: Προβλήθηκε βίντεο και ο Άδωνις αντέδρασε «αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά»

«Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν ακόμη και σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους στόχους τους» σχολίασε ο υπουργός Υγείας μετά την προβολή του βίντεο

Υπόθεση Novartis: Προβλήθηκε βίντεο και ο Άδωνις αντέδρασε «αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη δίκη για την υπόθεση Novartis, όταν ο κατηγορούμενος Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης, γνωστός σαν «Μάξιμος Σαράφης» όταν απολάμβανε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, ζήτησε —και έλαβε— άδεια από το δικαστήριο να προβάλει στο ακροατήριο ένα βίντεο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε δημιουργηθεί από στελέχη της Novartis στην Ελλάδα. Όπως ισχυρίστηκε, το υλικό αυτό είχε σκοπό να ασκηθεί πίεση στον τότε υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Στο βίντεο εμφανίζονταν άτομα που «ενσάρκωναν» στελέχη της εταιρείας να οργανώνουν μια σκηνοθετημένη απαγωγή της συζύγου του κ. Γεωργιάδη, Ευγενίας Μανωλίδου. Παράλληλα, παρουσιαζόταν και σκηνή με άνδρα που υποδυόταν τον κ. Γεωργιάδη, μέσα σε μπανιέρα, να συνομιλεί με τη «Μανωλίδου», η οποία ζητούσε βοήθεια υποστηρίζοντας ότι έχει απαχθεί.

Η προβολή του βίντεο προκάλεσε αίσθηση, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αντιδρά με χιούμορ λέγοντας: «Αυτό πρέπει να είναι από παλιά… πριν βάλω μαλλιά!».

Δεσταμπασίδης: Η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για να τους εξοφλήσετε…

Γεωργιάδης: Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν ακόμη και σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους στόχους τους.

Δεσταμπασίδης: Δεν το θεωρείτε αλαζονικό;

Γεωργιάδης: Πρόκειται για γελοιότητα. Αλλά, ως προς την ουσία, δείχνει ότι θα κατέφευγαν σε αθέμιτα μέσα. Και να σας το πω ξανά: Οι πληρωμές είναι όλες καταγεγραμμένες. Την περίοδο που υποτίθεται ότι έλαβα 2 εκατομμύρια, η Novartis δεν είχε πάρει τίποτα. Είναι όλο λάθος.

