ΗΠΑ: Νεκρός ο ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ τζούνιορ - Συμμετείχε στο «The Wire»

Ο πιο αξιομνημόνευτος ρόλος του ηθοποιού παραμένει αυτός του Κλέι Ντέιβις, διεφθαρμένου πολιτικού στη σειρά The Wire, που μεταδιδόταν από το HBO τα χρόνια του 2000

Ο ηθοποιός Isiah Whitlock Jr. παρακολουθεί την εξέλιξη του αγώνα κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου ενός αγώνα μπάσκετ της NBA μεταξύ των New York Knicks και των Detroit Pistons, το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. 

Ο αμερικανός ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, γνωστός ιδίως για την ενσάρκωση διεφθαρμένου γερουσιαστή στην τηλεοπτική σειρά The Wire, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο καλλιτεχνικός πράκτοράς του μέσω Instagram.

«Με τεράστια θλίψη μοιράζομαι την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μου φίλου και πελάτη Αϊζάια Γουίτλοκ του νεότερου», εξήγησε ο Μπράιαν Λίμπμαν, αποτίνοντας φόρο τιμής στον «καταπληκτικό ηθοποιό και ακόμη καλύτερο άνθρωπο».

Ο πιο αξιομνημόνευτος ρόλος του ηθοποιού παραμένει αυτός του Κλέι Ντέιβις, διεφθαρμένου πολιτικού στη σειρά The Wire, που μεταδιδόταν από το HBO τα χρόνια του 2000 και κριτικοί θεωρούν πως συγκαταλέγεται στις καλύτερες αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές που γυρίστηκαν ποτέ.

Οι ελιγμοί του στη Βαλτιμόρη συνέδεαν το βρόμικο χρήμα από τη διακίνηση ναρκωτικών με τα υψηλότερα κλιμάκια της εξουσίας.

Είχε μείνει στη μνήμη πολλών τηλεθεατών εξαιτίας του μαύρου χιούμορ του και του χαρακτηριστικού τρόπου που πρόφερε την έκφραση «sheeeeee-it», επιμηκύνοντας τη λέξη «shit» («σκατά» στα αγγλικά).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Variety, τον σταματούσαν συχνά στον δρόμο θαυμαστές οι οποίοι του ζητούσαν να επαναλάβει το επιφώνημα.

Γεννημένος στην Ιντιάνα, ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος είχε συνεργαστεί επανειλημμένα με τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι. Είχε ενσαρκώσει ρόλους σε αρκετές από τις ταινίες του αφροαμερικανού δημιουργού (BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, She Hate Me, Chi-Raq).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, που διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες, ο ηθοποιός είχε επίσης παίξει μικρό ρόλο γιατρού στην πολύ γνωστή ταινία GoodFellas του Μάρτιν Σκορσέζε (1990) καθώς και δεύτερο ρόλο στη ρομαντική κωμωδία φαντασίας Enchanted (2007, σε σκηνοθεσία Κέβιν Λίμα) της Disney.

Είχε επίσης δώσει πνοή με τη φωνή του σε ήρωες ταινιών κινουμένων σχεδίων της Pixar (Lightyear, Cars 3).

Εμφανίστηκε ακόμη στη βραβευμένη σειρά Veep, σάτιρα με πρωταγωνίστρια φανταστική αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, όπου είχε ενσαρκώσει τον ρόλο του υπουργού Άμυνας.

