Καναδή ηθοποιός θέλει να πεθάνει με υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Γιατί μηνύει την κυβέρνηση

Η Καναδή ηθοποιός Κλερ Μπροσό λέει ότι σκοπεύει να αυτοκτονήσει με υποβοηθούμενη αυτοκτονία επειδή δεν μπορεί να ξεπεράσει την ψυχική της ασθένεια. Γιατί μηνύει την κυβέρνηση

Καναδή ηθοποιός θέλει να πεθάνει με υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Γιατί μηνύει την κυβέρνηση
Η Καναδή ηθοποιός Κλερ Μπροσό λέει ότι σκοπεύει να αυτοκτονήσει με υποβοηθούμενη αυτοκτονία επειδή δεν μπορεί να ξεπεράσει την ψυχική της ασθένεια. Η 48χρονη Μπροσό διαγνώστηκε με μανιοκατάθλιψη όταν ήταν 14 ετών, αφού είχε κάνει κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Αργότερα διαπίστωσε ότι έπασχε από άγχος, χρόνιο αυτοκτονικό ιδεασμό, διατροφική διαταραχή, διαταραχή προσωπικότητας, διαταραχή κατάχρησης ουσιών, διαταραχή μετατραυματικού στρες και μια σειρά από άλλες ψυχικές παθήσεις. Έχει κάνει αμέτρητες επιχείρησεις αυτοκτονίας και έχει λάβει θεραπεία από ψυχιάτρους, ψυχολόγους και συμβούλους σε όλη τη Βόρεια Αμερική, όπως αποκάλυψε σε μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στο Substack της νωρίτερα φέτος.

Έχει δοκιμάσει δεκάδες φάρμακα, θεραπείες και ψυχοδραστικές ουσίες σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την ψυχική της υγεία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, ανέφεραν οι New York Times. Η Μπροσό, η οποία δεν έχει σύντροφο και παιδιά, αποφάσισε το 2021 ότι θα υποβάλει αίτηση για ευθανασία στο πλαίσιο του καναδικού προγράμματος Medical Aid in Dying (MAiD). Τώρα μηνύει την καναδική κυβέρνηση για το δικαίωμα να πεθάνει με υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Η MAiD είναι μια διαδικασία που επιτρέπει σε ενήλικες που πάσχουν από μια «σοβαρή και μη θεραπεύσιμη ιατρική πάθηση» να τερματίσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια γιατρού. Ωστόσο, οι ασθενείς των οποίων οι χρόνιες ασθένειες σχετίζονται αποκλειστικά με την ψυχική υγεία δεν είναι ακόμη επιλέξιμοι για MAiD.

Ο αποκλεισμός λόγω ψυχικής υγείας επρόκειτο να λήξει τον Μάρτιο του 2023, αλλά έχει αναβληθεί δύο φορές, πράγμα που σημαίνει ότι η Μπροσό ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στην MAiD μέχρι το 2027. Τώρα κινείται νομικά και έχει υποβάλει καταγγελία στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο, ισχυριζόμενη πραγματικές παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Η Μπροσό ήταν άριστη μαθήτρια στο λύκειο του Μόντρεαλ, πρωταγωνιστούσε σε θεατρικά έργα και ήταν δημοφιλής. Αποφοίτησε στα 16 της και φοίτησε σε ένα κορυφαίο θεατρικό κολέγιο στο Κεμπέκ, όπου σπούδασε για δύο χρόνια. Μετά την αποφοίτησή της, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και συνέχισε τις σπουδές της στο Neighborhood Playhouse School of the Theater.

Απέκτησε σταθερή δουλειά σε μιούζικαλ και ταινίες και επιβίωσε σε ένα δύσκολο χώρο. Αλλά ακριβώς τη στιγμή που άρχισε να γίνεται γνωστή, υπέστη ένα ακόμη καταθλιπτικό επεισόδιο που την έκανε να δυσκολεύεται να φάει και την οδήγησε να πνίγει τα συναισθήματά της στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Η Μπροσό επέστρεψε στο Μόντρεαλ στις αρχές της δεκαετίας των 20 και νοσηλεύτηκε για αρκετούς μήνες. Και καθώς η ψυχική της υγεία άρχισε να βελτιώνεται, η καριέρα της άρχισε να ακμάζει ξανά. Εμφανίστηκε στο Entertainment Tonight Canada και στο The Strombo Show, μια ραδιοφωνική εκπομπή με παρουσιαστή τον Καναδό παρουσιαστή George Stroumboulopoulos, ανέφερε το καναδικό περιοδικό Macleans .

Παρόλο που έβγαζε πολλά χρήματα και μάλιστα εξασφάλισε τον «ρόλο των ονείρων της» σε μια ευρωπαϊκή ταινία, η Μπροσό είπε ότι τα ψυχικά της προβλήματα εξακολουθούσαν να εμποδίζουν την επιτυχία της.

«Είχα ένα υπέροχο μέρος για να μείνω και τα πήγαινα καλά στην ταινία και διασκέδαζα στο πλατό, και κάθε βράδυ επέστρεφα στο ξενοδοχείο μου και έκλαιγα, ούρλιαζα και έσκιζα τα ρούχα μου», είπε στους New York Times. «'Ηθελα να αυτοκτονήσω και ανυπομονούσα να φύγω από εκεί. Και την επόμενη μέρα στη δουλειά, θα ήμουν μια χαρά και θα διασκέδαζα τόσο πολύ.»

Ορκίστηκε να ξαναφτιάξει τη ζωή της αφότου σκόνταψε και χτύπησε το πρόσωπό της σε ένα πεζοδρόμιο στα Καναδικά Βραβεία Οθόνης του 2016. Σύμφωνα με το Macleans, ήταν μεθυσμένη και υπό την επήρεια κοκαΐνης. Έμεινε νηφάλια, υποβλήθηκε σε θεραπεία σε μονάδα εντατικής ψυχιατρικής φροντίδας και ξεκίνησε μια σειρά θεραπειών. Άρχισε επίσης να παίρνει συνταγογραφούμενα αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και αγχολυτικά φάρμακα.

Η ηθοποιός παρέμεινε σε αυτό που περιέγραψε ως «ύφεση» για αρκετά χρόνια, αλλά το 2021, καθώς η καριέρα της έφτασε σε ένα νέο χαμηλό σημείο, έκανε ξανά απόπειρα αυτοκτονίας.

Η Μπροσό λέει ότι η ψυχική της υγεία ήταν τόσο κακή που κάποτε έτρωγε φιστίκια, παρά το γεγονός ότι ήταν αλλεργική στους ξηρούς καρπούς, με την ελπίδα να προκαλέσει μια θανατηφόρα αντίδραση. Αποφάσισε να ακολουθήσει το MAiD λίγο αργότερα, με την πεποίθηση ότι θα ήταν επιλέξιμο για ασθενείς ψυχικής υγείας το 2023.

Παρέθεσε μια σειρά από «αποχαιρετιστήρια δείπνα» με τους φίλους, την οικογένεια και τους στενότερους συναδέλφους της, στα οποία αποκάλυψε τις προθέσεις της να δώσει τέλος στη ζωή της. Οι καναδικές υγειονομικές αρχές καθυστέρησαν την άρση του αποκλεισμού ψυχικής υγείας της MAiD το 2023 και στη συνέχεια ξανά πέρυσι. Ο νόμος δεν αναμένεται να αλλάξει μέχρι το 2027.

Η Μπροσό μηνύει τώρα την κυβέρνηση για το δικαίωμα να πεθάνει. Ζήτησε «τα ίδια δικαιώματα με άλλους πολίτεες με ανίατες ασθένειες να επιλέγουν πότε και πώς θα πεθάνουν» και ισχυρίστηκε ότι ο ισχύων νόμος MAiD εισάγει διακρίσεις. Η αγωγή έχει πυροδοτήσει μια ήδη έντονη συζήτηση γύρω από την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Ακόμη και οι ίδιοι οι ψυχίατροι της Μπροσό διαφωνούν για την υπόθεσή της.

Η Δρ. Γκέιλ Ρόμπινσον, καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, δήλωσε στους NY Times ότι πιστεύει ότι η MAiD είναι μια λογική επιλογή για την ηθοποιό. Η Ρόμπινσον είπε ότι θα την «ευχαριστούσε» αν η Μπροσό άλλαζε γνώμη, αλλά «θα την υποστηρίξει» αν πάρει το πράσινο φως για την MAiD.

Ωστόσο, ο άλλος ψυχίατρός της, ο Δρ. Μαρκ Φέφεργκραντ, είπε «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλά» και πρόσθεσε ότι «δεν νομίζω ότι η MAID είναι η καλύτερη ή η μόνη επιλογή γι' αυτήν». Η Φέφεργκραντ πιστεύει ότι, δεδομένης της φύσης της ασθένειάς της, το αίτημα της Μπροσό για MAiD πρέπει να εξεταστεί διαφορετικά από τα αιτήματα ασθενών με σωματικές παθήσεις.

