Έρικ Ντέιν: Με 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα μετά τη διάγνωση ALS - Στο πλευρό του η πρώην σύζυγός του

Με συνεχή νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι βρίσκεται ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, μετά τη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), όπως αποκάλυψε η πρώην σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, σε προσωπικό της κείμενο. Ο 54χρονος πρωταγωνιστής των Grey’s Anatomy και Euphoria είχε ανακοινώσει τον περασμένο Απρίλιο ότι πάσχει από τη σοβαρή, εκφυλιστική νευρολογική νόσο.

Πώς εξασφαλίστηκε η 24ωρη νοσηλευτική κάλυψη

Σε δοκίμιό της που δημοσιεύτηκε στο The Cut, η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ περιγράφει πώς ανέλαβε ενεργό ρόλο στη φροντίδα του πρώην συζύγου της, αποκαλύπτοντας ότι ο Έρικ Ντέιν διαθέτει πλέον «νοσηλευτές 24 ώρες το 24ωρο».

Όπως αναφέρει, χρειάστηκε να δώσει σκληρή μάχη με τις ασφαλιστικές εταιρείες για να εγκριθεί η κατ’ οίκον νοσηλεία. «Το σύστημα υγείας είναι από μόνο του ένας αγώνας. Η ασφαλιστική αρνείται, κάνεις ένσταση, ξανακάνεις αίτηση και συνεχίζεις», σημειώνει, διευκρινίζοντας ότι η έγκριση ήρθε τελικά μετά από δύο ενστάσεις.

Rebecca Gayheart admits ‘s–t went crazy’ in Eric Dane relationship as she breaks down their current ‘confusing’ dynamic https://t.co/9e7sVo1a22 pic.twitter.com/WPJyfvWuGX — Page Six (@PageSix) December 29, 2025

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι η φροντίδα του Έρικ Ντέιν καλύπτει συνολικά 21 βάρδιες και ότι, όταν κάποια βάρδια δεν καλύπτεται, αναλαμβάνει η ίδια. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ζητήσει βοήθεια και από στενούς φίλους του ηθοποιού, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Στο πλευρό του και στη μάχη με το ALS

Στόχος της, όπως λέει, είναι να αξιοποιήσουν τον χρόνο που έχουν τώρα, καθώς ο ηθοποιός έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία να βρίσκεται όσο το δυνατόν περισσότερο με την οικογένειά του. «Θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι πιο εύκολο για εκείνον», τονίζει, προσθέτοντας ότι αυτό το παράδειγμα θέλει να δώσει και στις κόρες της.

Τι είναι το ALS

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει τα κινητικά νεύρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία, παράλυση και σταδιακή απώλεια βασικών λειτουργιών, όπως η ομιλία, η κίνηση, η κατάποση και η αναπνοή. Παρότι υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή της, προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική ίαση.

Eric Dane é visto pela primeira vez após batalha contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

. pic.twitter.com/dg384alHc5 — POINT POP (@Point__Pop) November 3, 2025

«Η αγάπη μας δεν είναι ρομαντική, είναι οικογενειακή»

Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ και ο Έρικ Ντέιν χώρισαν το 2018, ωστόσο διατηρούν στενή σχέση και μεγαλώνουν μαζί τις δύο κόρες τους, ηλικίας 15 και 13 ετών. Όπως τονίζει, η δύσκολη αυτή περίοδος ανέδειξε ποιοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν δίπλα τους σε κρίσιμες στιγμές, χωρίς ωστόσο να κρατά κακία σε όσους απομακρύνθηκαν.

Η 54χρονη ηθοποιός ξεκαθαρίζει ότι, παρότι η σχέση τους δεν είναι πλέον ερωτική, παραμένει βαθιά συνδεδεμένη σε οικογενειακό επίπεδο.

Eric Dane and Rebecca Gayheart may no longer be a couple, but they’re family, Gayheart says in an essay for the The Cut’s ‘It’s Been a Year’ series. And they’re facing his ALS diagnosis, and what comes next, together. https://t.co/sawAtwloYh — New York Magazine (@NYMag) December 29, 2025

«Η αγάπη μας μπορεί να μην είναι ρομαντική, αλλά είναι οικογενειακή», γράφει χαρακτηριστικά, παραδεχόμενη ότι κατά τη διάρκεια του γάμου τους «τα πράγματα είχαν ξεφύγει».

Στενή επαφή για χάρη των παιδιών

Οι δύο ηθοποιοί διατηρούν καθημερινή επαφή, κυρίως για χάρη των δύο παιδιών τους, της 15χρονης Μπίλι και της 14χρονης Τζόρτζια. Όπως αποκαλύπτει η Γκέιχαρτ, εκείνη και οι κόρες της περνούν πλέον πολύ χρόνο στο σπίτι του Έρικ Ντέιν. «Τρώμε συχνά μαζί, κάνουμε σύντομες επισκέψεις. Δεν εμφανίζομαι απροειδοποίητα - πάντα τηλεφωνώ πριν», σημειώνει, περιγράφοντας μια νέα, πιο ώριμη συνύπαρξη.

Heartbreaking photos of Eric Dane, 52, emerge as he struggles to get into a wheelchair amid ALS battle https://t.co/1rDBc7thHW pic.twitter.com/DBrRmRqRn8 — New York Post (@nypost) October 17, 2025

«Το dating είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή»

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι έχει βάλει προσωρινά στην άκρη την προσωπική της ζωή, καθώς οι κόρες της δυσκολεύονται να αποδεχτούν νέες σχέσεις εν μέσω της ασθένειας του πατέρα τους. «Το dating είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή», παραδέχεται.

Το πλαίσιο της οικογενειακής συνεργασίας που έχει διαμορφωθεί, έχει ως βασικό άξονα τη φροντίδα και τη στήριξη της οικογένειας καθώς και την υποστήριξη της υγείας του Ντέιν - παρά τον χωρισμό τους.

Eric Dane spotted on rare family outing with wife Rebecca Gayheart amid ALS battle https://t.co/xJyj176YGl pic.twitter.com/BOCqV9xbT2 — Page Six (@PageSix) November 2, 2025

