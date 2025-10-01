Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

Η εικόνα του σταρ του «Grey's Anatomy» ανησύχησε τους θαυμαστές τους καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα σε διάστημα λίγων μηνών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS
Invision
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δραματική επιδείνωση παρουσιάζει η υγεία του διάσημου ηθοποιού Έρικ Ντέιν, ο οποίος πάσχει από ALS και συγκλόνισε τους θαυμαστές του, όταν εντοπίστηκε από παπαράτσι, τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον.

Ο σταρ του «Grey's Anatomy» ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, ενώ φαινόταν να έχει προβλήματα στην ομιλία του.

«Έχε πίστη, φίλε», απάντησε ο Ντέιν με βραχνή φωνή σε πλάνα που εξασφάλισε η Daily Mail.

O ηθοποιός αποκάλυψε τον περασμένο Απρίλιο ότι διαγνώστηκε με την ανίατη νευρολογική ασθένεια, και η επιδείνωση της κατάστασης του, δείχνει να είναι ραγδαία.

Τη Δευτέρα, ο 52χρονος ηθοποιός, ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον, με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό I AM ALS, στο πλαίσιο της εκστρατείας για ανανέωση του νόμου που αφορά στην καταπολέμηση της νόσου, ο οποίος λήγει το 2026.

«Αυτό το νομοσχέδιο θεσπίζει προγράμματα επιχορήγησης για την αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (γνωστή και ως ALS ή νόσος του Lou Gehrig)», αναφέρει μια περίληψη από το Κογκρέσο.

Ο σταρ του Euphoria αποκάλυψε τη συνεργασία του με το I AM ALS, πριν στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν σε ένα βίντεο στο instagram, συνυπέγραψε τη νέα εκστρατεία Push for Progress της ομάδας, η οποία στοχεύει να συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για έρευνα τα επόμενα τρία χρόνια.

«Είμαι ο Έρικ, ηθοποιός, πατέρας και τώρα άτομο που ζει με ALS. Για πάνω από έναν αιώνα, το ALS ήταν ανίατο και τελειώσαμε με την αποδοχή του status quo. Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία και γι' αυτό συνεργάστηκα με το I Am ALS στο Push for Progress. Στόχος μας: ένα δισεκατομμύριο δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια».

«Μαζί, θα ανανεώσουμε τον νόμο ορόσημο για την ALS, θα δώσουμε πολλά υποσχόμενες θεραπείες σε χιλιάδες ασθενείς σαν εμένα και, τέλος, επιτέλους, θα πιέσουμε προς τον τερματισμό αυτής της ασθένειας», είπε ο Έρικ, προτρέποντας τους οπαδούς του να συμμετάσχουν στον σκοπό.

Ο 52χρονος ηθοποιός είναι παντρεμένος με την Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με την οποία έχει δύο παιδιά, την 15χρονη Μπίλι Μπεατρίς και την 13χρονη Τζιόρτζια Τζεραλντίν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2€ αξίζει έως 1.700€ στη συλλεκτική αγορά

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο πρώτος ταχυφορτιστής 480kW στην Ελλάδα συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

10:12LIFESTYLE

Πολιτικός σεισμός στη Eurovision: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Απειλές για μποϊκοτάζ

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη αποστολή στο Λονδίνο | Οι μεταδόσεις του Champions League

10:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Πανιώνιος - Κέμνιτς, Champions League

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια: Εκτός δικτύου για μία συνεχόμενη εβδομάδα

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να κλέψει εν πτήσει την τσάντα αεροσυνοδού

09:48ΥΓΕΙΑ

Σημαντική μελέτη: Η ομάδα αίματος επηρεάζει τον κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού επεισοδίου

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mitsubishi: Μόνο SUV για την Ευρώπη

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη: Κοινή άμυνα και Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας

09:36TRAVEL

Το απόλυτο φθινοπωρινό ταξίδι: Έξι διαδρομές για να ζήσετε τη μαγεία των χρωμάτων

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζακυνθος: «Καμπανάκι» Λέκκα για κατολισθήσεις στις δυτικές παραλίες - «Σε περιοχή μεγάλων ρηγμάτων ο σεισμός»

09:33LIFESTYLE

Μαρία Φωκά: Το βίντεο της Φίνος Φιλμς για τα γενέθλιά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών - 400 εκατ. δολάρια την ημέρα η ζημιά στην οικονομία

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία

09:18WHAT THE FACT

Υποβρύχιο που είχε χαθεί από το 1917 βρίσκεται άθικτο σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ