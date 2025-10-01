Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

Δραματική επιδείνωση παρουσιάζει η υγεία του διάσημου ηθοποιού Έρικ Ντέιν, ο οποίος πάσχει από ALS και συγκλόνισε τους θαυμαστές του, όταν εντοπίστηκε από παπαράτσι, τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον.

Ο σταρ του «Grey's Anatomy» ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, ενώ φαινόταν να έχει προβλήματα στην ομιλία του.

«Έχε πίστη, φίλε», απάντησε ο Ντέιν με βραχνή φωνή σε πλάνα που εξασφάλισε η Daily Mail.

Eric Dane, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak... as insiders give heartbreaking update on his decline https://t.co/9WLfqcYqhs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2025

O ηθοποιός αποκάλυψε τον περασμένο Απρίλιο ότι διαγνώστηκε με την ανίατη νευρολογική ασθένεια, και η επιδείνωση της κατάστασης του, δείχνει να είναι ραγδαία.

Τη Δευτέρα, ο 52χρονος ηθοποιός, ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον, με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό I AM ALS, στο πλαίσιο της εκστρατείας για ανανέωση του νόμου που αφορά στην καταπολέμηση της νόσου, ο οποίος λήγει το 2026.

«Αυτό το νομοσχέδιο θεσπίζει προγράμματα επιχορήγησης για την αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (γνωστή και ως ALS ή νόσος του Lou Gehrig)», αναφέρει μια περίληψη από το Κογκρέσο.

Ο σταρ του Euphoria αποκάλυψε τη συνεργασία του με το I AM ALS, πριν στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν σε ένα βίντεο στο instagram, συνυπέγραψε τη νέα εκστρατεία Push for Progress της ομάδας, η οποία στοχεύει να συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για έρευνα τα επόμενα τρία χρόνια.

«Είμαι ο Έρικ, ηθοποιός, πατέρας και τώρα άτομο που ζει με ALS. Για πάνω από έναν αιώνα, το ALS ήταν ανίατο και τελειώσαμε με την αποδοχή του status quo. Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία και γι' αυτό συνεργάστηκα με το I Am ALS στο Push for Progress. Στόχος μας: ένα δισεκατομμύριο δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια».

«Μαζί, θα ανανεώσουμε τον νόμο ορόσημο για την ALS, θα δώσουμε πολλά υποσχόμενες θεραπείες σε χιλιάδες ασθενείς σαν εμένα και, τέλος, επιτέλους, θα πιέσουμε προς τον τερματισμό αυτής της ασθένειας», είπε ο Έρικ, προτρέποντας τους οπαδούς του να συμμετάσχουν στον σκοπό.

Ο 52χρονος ηθοποιός είναι παντρεμένος με την Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με την οποία έχει δύο παιδιά, την 15χρονη Μπίλι Μπεατρίς και την 13χρονη Τζιόρτζια Τζεραλντίν.