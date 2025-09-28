Έρικ Ντέιν: Η μάχη με το ALS και η δοκιμασία της οικογένειάς του - «Υποφέρουν οι κόρες μας»

Για τον αντίκτυπο που είχε η διάγνωση του ηθοποιού Έρικ Ντέιν με ALS στην οικογένειά τους μίλησε η εν διαστάσει σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ. Όπως αποκάλυψε, οι δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια, ζουν μια δύσκολη καθημερινότητα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την κατάσταση «μέρα με τη μέρα».

Παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ασθένεια και τον περιορισμό της κινητικότητας του ηθοποιού, οι πρώην σύζυγοι εξακολουθούν να βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο. «Είναι συντριπτικό», είπε η Γκέιχαρτ στο People. «Τα κορίτσια υποφέρουν πολύ και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το ξεπεράσουμε. Έχουμε τη στήριξη ειδικών και προσπαθούμε να κρατήσουμε ελπίδα, αγάπη και αξιοπρέπεια».

Eric Dane’s daughters are ‘really suffering’ amid the actor’s ‘heartbreaking’ ALS battle https://t.co/OY7HzFE7R3 pic.twitter.com/Yaxo8yqM5c — Page Six (@PageSix) September 27, 2025

Ο Ντέιν είχε αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωσή του τον Απρίλιο, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειάς του. Η Γκέιχαρτ, που είχε κινήσει διαδικασία διαζυγίου το 2018 αλλά την ανακάλεσε πρόσφατα, τόνισε ότι η ασθένεια έχει φέρει πιο κοντά την οικογένεια, αν και παραμένει μια «τρομερή» δοκιμασία. «Ο Έρικ θα είναι πάντα οικογένειά μου, είτε είμαστε παντρεμένοι είτε όχι», είπε χαρακτηριστικά.

Σε συνεντεύξεις τους και οι δύο υπογραμμίζουν πως, παρά τον χωρισμό, η σχέση τους βασίζεται πλέον σε στενή φιλία και γονεϊκή συνεργασία. Ο Ντέιν μάλιστα παραδέχτηκε ότι η Γκέιχαρτ αποτελεί τον πιο σταθερό υποστηρικτή του: «Μιλάμε καθημερινά, είναι η μεγαλύτερη συμπαραστάτριά μου».

Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν κρύβει τον θυμό του απέναντι στη νόσο. «Είμαι οργισμένος γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φύγω από τη ζωή όσο τα παιδιά μου είναι ακόμη πολύ μικρά», είπε συγκινημένος.