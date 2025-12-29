Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης σε χωματερή - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Μίκρας, στη Θεσσαλονίκη, όπου από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) ξέσπασε πυρκαγιά σε χώρο όπου έχουν εναποτεθεί απορρίμματα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενισχύθηκαν, με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα να επιχειρούν αυτή την ώρα στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, ωστόσο ο μεγάλος όγκος των απορριμμάτων δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, με αποτέλεσμα η φωτιά να μην έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

Παράλληλα, στο σημείο φτάνουν φορτηγά που μεταφέρουν χώμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία περιμετρικού αναχώματος, με στόχο τον περιορισμό της εστίας και τον εγκλωβισμό της φωτιάς.

Σκαπτικά μηχανήματα ανοίγουν διαδρόμους πρόσβασης και επιχειρούν στην κορυφή του σωρού απορριμμάτων, καλύπτοντας ενεργά σημεία με χώμα ώστε να περιοριστεί η καύση. Οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

