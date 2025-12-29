Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας

Ζημιές σε δύο αυτοκίνητα και τρία μοτοποδήλατα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε στη 1 τα ξημερώματα σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα έξω από πολυκατοικία επί της οδού Δροσοπούλου, στο Γαλάτσι.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, από την οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς οι μηχανές και προκλήθηκαν ζημιές στα αυτοκίνητα, αλλά και στην είσοδο της τετραώροφης πολυκατοικίας.

galatsi-fotia-5.jpg
galatsi-fotia-6.jpg
galatsi-fotia-2.jpg
galatsi-fotia-3.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης και έπεται συνέχει στην ελληνική ενίσχυση

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη και 12 ώρες στον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών - Πρωτοφανής ταλαιπωρία όσων επέστρεψαν την Κυριακή στην Αθήνα

06:36LIFESTYLE

Η Νικολούλη με το έκτακτο «Φως στο τούνελ» και το «Voice» σπάνε τη μονοτονία της βραδινής ζώνης

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αθηναίων - Δίκτυο 291 στάσεων και 72 χλμ. προτείνει στον ΟΑΣΑ ο Δούκας

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μελάς: Η θυσία του για τη Μακεδονία και η παρακαταθήκη του

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει νωρίτερα η πλατφόρμα - Τι αλλάζει και πώς θα πάρετε το voucher

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι πέντε ύποπτες διαθήκες και το σενάριο διπλής δολοφονίας

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Άκουγα φωνές»: Επίθεση με μαχαίρι και αυτοκτονία στου Γκύζη - Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Συμφωνία στο 95% του ειρηνευτικού σχεδίου – Άλυτος γρίφος το εδαφικό

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ αποκλείουν και παραδρόμους - Τι επιλογές έχουν οι ταξιδιώτες

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με κρύο και ηλιοφάνεια η Δευτέρα – Πρωτοχρονιά με παγωνιά

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:04WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

04:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 30.450 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τουλάχιστον 25 τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.000.000 ευρώ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ αποκλείουν και παραδρόμους - Τι επιλογές έχουν οι ταξιδιώτες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Άκουγα φωνές»: Επίθεση με μαχαίρι και αυτοκτονία στου Γκύζη - Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι πέντε ύποπτες διαθήκες και το σενάριο διπλής δολοφονίας

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μελάς: Η θυσία του για τη Μακεδονία και η παρακαταθήκη του

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με κρύο και ηλιοφάνεια η Δευτέρα – Πρωτοχρονιά με παγωνιά

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Τραμπ παραβιάζει το πρωτόκολλο στη συνάντηση με τον Ζελένσκι - Βίντεο

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Το εκρηκτικό μάμπο στην ταινία που εκτόξευσε το άστρο και τον μύθο της - Βίντεο

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ