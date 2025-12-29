Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας
Ζημιές σε δύο αυτοκίνητα και τρία μοτοποδήλατα
Φωτιά ξέσπασε στη 1 τα ξημερώματα σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα έξω από πολυκατοικία επί της οδού Δροσοπούλου, στο Γαλάτσι.
Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, από την οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς οι μηχανές και προκλήθηκαν ζημιές στα αυτοκίνητα, αλλά και στην είσοδο της τετραώροφης πολυκατοικίας.
