Ρέθυμνο: Μια τούρτα και ένα «ευχαριστώ - Συγκινητικό «αντίο» μετά από 36 χρόνια προσφοράς
Τιμητική εκδήλωση για τη συνταξιοδότηση της Αγγελικής Αλεβυζάκου
Μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα επικράτησε χθες, 28 Δεκεμβρίου 2025, στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής Αμαρίου, καθώς η ιατρός Αγγελική Αλεβυζάκου ολοκλήρωσε την πολυετή επαγγελματική της πορεία. Μετά από 36 συναπτά έτη αδιάλειπτης προσφοράς, η διακεκριμένη επιστήμονας συνταξιοδοτείται, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό έργο.
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
