Ρέθυμνο: Μια τούρτα και ένα «ευχαριστώ - Συγκινητικό «αντίο» μετά από 36 χρόνια προσφοράς

Τιμητική εκδήλωση για τη συνταξιοδότηση της Αγγελικής Αλεβυζάκου

Newsbomb

Ρέθυμνο: Μια τούρτα και ένα «ευχαριστώ - Συγκινητικό «αντίο» μετά από 36 χρόνια προσφοράς
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα επικράτησε χθες, 28 Δεκεμβρίου 2025, στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής Αμαρίου, καθώς η ιατρός Αγγελική Αλεβυζάκου ολοκλήρωσε την πολυετή επαγγελματική της πορεία. Μετά από 36 συναπτά έτη αδιάλειπτης προσφοράς, η διακεκριμένη επιστήμονας συνταξιοδοτείται, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό έργο.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το έκανε ξανά ο Ελ Κααμπί! Νέο απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι - Βίντεο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες σε πέντε αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Μπάρες σιδηροδρομικής διάβασης έμειναν σηκωμένες ενώ περνούσε επιβατική αμαξοστοιχία στις Σέρρες - Βίντεο

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης σε χωματερή - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Επίκειται» απονομή χάριτος στον Νετανιάχου από τον πρόεδρο του Ισραήλ - «Είναι ήρωας. Πώς να μην του απονείμεις χάρη;»

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια τούρτα και ένα «ευχαριστώ – Συγκινητικό «αντίο» μετά από 36 χρόνια προσφοράς για την ιατρό Αγγελική Αλεβυζάκου

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε σε ακτή της Σάμου: 40 μετανάστες έφτασαν στο νησί - Συνελήφθη ο διακινητής

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Χτυπήσαμε αποβάθρα στη Βενεζουέλα»

21:30WHAT THE FACT

Ένας μετεωρίτης χτύπησε τη Σελήνη και ένα τηλεσκόπιο τον κατέγραψε τυχαία

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλό» το σενάριο παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα - Αυστηρή ματιά από Νετανιάχου - Βίντεο

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Άρνηση από τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Διαδηλώσεις και κλειστά καταστήματα λόγω υποτίμησης του νομίσματος - Βίντεο

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδρέας Τεττέη: Έστειλε μήνυμα από τη Λεωφόρο - «Να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό»

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αρκτούρος αποκτά το πρώτο ασθενοφόρο για αρκούδες, λύκους, ζαρκάδια και ελάφια

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

20:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 32χρονο για κλοπή από εμπορικό κατάστημα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ θυμωμένος» για τα ουκρανικά drones σε κατοικία του Πούτιν - «Πέντε σημαντικά θέματα» στο επίκεντρο στη συνάντηση με Νετανιάχου - Bίντεο

20:27LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Με 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα μετά τη διάγνωση ALS - Στο πλευρό του η πρώην σύζυγός του

20:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Χρυσό νταμπλ, αυτό είναι το DNA του ΠΑΟΚ» - Το μήνυμα στην επιτροπή των 100 ετών

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Ρόδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

19:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου ενώ κολυμπούσε

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

19:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το κάνουν επίτηδες, δεν κρατάω κακία, θα τους καλημέριζα, μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι» - Η δήλωση του Σμαραγδή για τις αυστηρές βαθμολογίες των κριτικών για τον «Καποδίστρια»

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Χτυπήσαμε αποβάθρα στη Βενεζουέλα»

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Τι θα γίνει με την περιουσία της - Θα ταφεί τελικά στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ και όχι στον κήπο της βίλας της

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης για αγρότες: «Λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση»

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Είναι παρανοϊκός», λέει ο επιστήθιος φίλος του 60χρονου γιου της

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Μουγκοπέτρος: Αθωωτική απόφαση από το δικαστήριο

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

19:40ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» δηλώσεων για την επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ