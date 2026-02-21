Τα μάτια στον ουρανό: Έξι πλανήτες ευθυγραμμίζονται - «Πρωταγωνίστρια» η Αφροδίτη

Ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας θα βρεθούν ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα του θόλου, σε μια «πλανητική ευθυγράμμιση» το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2026. Το φαινόμενο συμβαίνει όταν οι πλανήτες, κινούμενοι στις τροχιές τους γύρω από την εκλειπτική, τυχαίνει να διέρχονται από το ίδιο οπτικό σημείο στον ουρανό.

Μια σπάνια σύμπτωση

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πλανητών που συμμετέχουν τόσο σπανιότερο θεωρείται το γεγονός. Αποτελεί μάλιστα μια αξιοσημείωτη σύμπτωση το γεγονός ότι πέρυσι, σχεδόν την ίδια ημερομηνία (27 Φεβρουαρίου), είχε καταγραφεί μια αντίστοιχη ευθυγράμμιση και των επτά πλανητών. Σύμφωνα με τους αστρονόμους, μια τέτοια μαζική «παρέλαση» δεν αναμένεται να επαναληφθεί μέχρι το 2040.

Πώς και πού θα δείτε το φαινόμενο

Τέσσερις από τους πλανήτες —ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Κρόνος— θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Ωστόσο, για τον εντοπισμό του Ουρανού και του Ποσειδώνα, λόγω της μεγάλης τους απόστασης, θα απαιτηθεί η χρήση κιαλιών ή τηλεσκοπίου.

Η ιδανική στιγμή για την παρατήρηση είναι περίπου 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου, με το βλέμμα στραμμένο προς τα δυτικά. Οι πλανήτες δεν θα βρίσκονται πολύ ψηλά, αλλά θα είναι ευδιάκριτοι πάνω από τη γραμμή του ορίζοντα.

Για τους επίδοξους παρατηρητές, το «κλειδί» είναι η Αφροδίτη, η οποία θα ξεχωρίζει με την έντονη, κοκκινωπή της λάμψη.

Ο Ερμής θα βρίσκεται πολύ κοντά της, πάνω και δεξιά.

Ο Κρόνος θα εντοπίζεται πάνω και αριστερά από την Αφροδίτη.

Ο Ποσειδώνας , ο πιο αμυδρός από όλους, θα φαίνεται να «κάθεται» σχεδόν πάνω στον δακτυλιοειδή πλανήτη.

Ο Ουρανός θα βρίσκεται περίπου 40 μοίρες στα αριστερά του παρατηρητή, ενώ ο Δίας θα δεσπόζει περίπου στις 90 μοίρες.

Αν και οι πλανήτες είναι ήδη ορατοί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, η 28η Φεβρουαρίου είναι η ημέρα που θα εμφανιστούν στην κοντινότερη μεταξύ τους απόσταση, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

