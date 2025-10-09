Αστρονομικό θαύμα: Εντοπίστηκε «αδέσποτος» πλανήτης που καταβροχθίζει ύλη με πρωτοφανή ρυθμό

Καλλιτεχνική απεικόνιση του πλανήτη Cha 1107-7626, που βρίσκεται περίπου 620 έτη φωτός από τη Γη

Ενώ οι περισσότεροι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από ένα άστρο, ορισμένοι «αδέσποτοι» (rogue planets) πλανήτες περιστρέφονται μόνοι τους. Αστρονόμοι εντόπισαν έναν νεογέννητο «γίγαντα», ο οποίος παρέχει νέα στοιχεία για τη μυστηριώδη γένεση αυτών των μοναχικών κόσμων.

Ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ο αδέσποτος πλανήτης, με την ονομασία Cha 1107-7626, είναι περίπου 5 έως 10 φορές πιο ογκώδης από τον Δία. Ο πλανήτης παρατηρήθηκε εν μέσω μιας ισχυρής έκρηξης ανάπτυξης στο κέντρο ενός δίσκου αερίου και σκόνης, καταβροχθίζοντας την ύλη που τον περιβάλλει με ρυθμό που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά σε τέτοιο αντικείμενο.

Έξι δισεκατομμύρια τόνοι το δευτερόλεπτο

Στο αποκορύφωμά του, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, ο Cha 1107-7626 κατανάλωνε ύλη με ρυθμό έξι δισεκατομμυρίων τόνων ανά δευτερόλεπτο, οκτώ φορές ταχύτερα από ό,τι λίγους μήνες νωρίτερα.

«Η έκρηξη που ανιχνεύσαμε είναι εξαιρετική, όμοια με μερικές από τις πιο έντονες φάσεις ανάπτυξης που παρατηρούνται σε νεαρά άστρα», δήλωσε ο αστρονόμος Βίκτορ Αλμέντρος-Αμπάντ του Αστρονομικού Παρατηρητηρίου INAF του Παλέρμο, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Astrophysical Journal Letters.

Το αντικείμενο, ηλικίας μόλις ενός έως δύο εκατομμυρίων ετών, εκτιμάται ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια του σχηματισμού του. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι διαθέτει ισχυρά μαγνητικά πεδία που διοχετεύουν υλικό από τον δίσκο προς το εσωτερικό του – ένα φαινόμενο που μέχρι πρότινος παρατηρούνταν μόνο σε άστρα.

Η κλεφτή ματιά στις πρώτες περιόδους

Οι αδέσποτοι πλανήτες είναι ουράνια σώματα που δεν δεσμεύονται βαρητικά σε ένα κεντρικό άστρο. Ο τρόπος σχηματισμού τους παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα, καθώς μπορούν είτε να σχηματιστούν όπως τα άστρα (μέσω κατάρρευσης διαστρικού νέφους) είτε να αποβληθούν από ένα πλανητικό σύστημα.

Αν και ο Cha 1107-7626 σχηματίζεται με τρόπο παρόμοιο με τα άστρα, δεν θα αποκτήσει ποτέ τη μάζα που απαιτείται για να πυροδοτήσει τη σύντηξη υδρογόνου στον πυρήνα του (όπως συμβαίνει στα κανονικά άστρα).

«Είναι μια πραγματικά συναρπαστική ανακάλυψη, γιατί συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε τους πλανήτες ως σώματα ήσυχα και σταθερά. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα αντικείμενα μπορούν να είναι δυναμικά όπως και τα άστρα στα αρχικά τους στάδια», σημείωσε η Μπελίντα Ντέμιαν, που συμμετείχε στη μελέτη. «Αυτό θολώνει τη γραμμή μεταξύ άστρων και πλανητών και μας δίνει μια κλεφτή ματιά στις πρώτες περιόδους σχηματισμού των αδέσποτων πλανητών».

Το αντικείμενο παρατηρήθηκε με το τηλεσκόπιο (VLT) του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου στη Χιλή, και βρίσκεται περίπου 620 έτη φωτός μακριά μας, στον αστερισμό του Χαμαιλέοντα.

*Με πληροφορίες από Reuters

