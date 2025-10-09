Ο 3I/ATLAS πλησιάζει τον Άρη: Τι περιμένουν με αγωνία οι επιστήμονες
Ο 3I/ATLAS είναι μόλις ο τρίτος κομήτης που έχει παρατηρηθεί ποτέ εκτός του Ηλιακού μας Συστήματος και οι επιστήμονες βρίσκονται σε επιφυλακή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα «μη φυσικό» διαστημικό αντικείμενο, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως «πιθανή εχθρική εξωγήινη απειλή», κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τον Άρη και μπορεί να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από όσα γνώριζαν μέχρι τώρα οι επιστήμονες.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:46 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πάνω από 8 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν σε οικία στα Καλύβια - Τρεις συλλήψεις
15:25 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague, Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Σφαιρόπουλος
15:24 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κόντρα Βορίδη - Μητσοτάκη «βλέπει» το ΠΑΣΟΚ λόγω Βάρρα και ΟΠΕΚΕΠΕ
12:49 ∙ LIFESTYLE
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη
13:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ