Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 3000 «οπεκεπέδες» στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
Ελεύθερος Τύπος: 148533 προσκλήψεις έως το 2029
Η Καθημερινή:Τέλος στα «ήρεμα νερά»
Τα Νέα: Γιατί η νύχτα θα κρατήσει πολύ ακόμη
