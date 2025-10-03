Νέα στοιχεία: Tο φεγγάρι του Κρόνου, ο Εγκέλαδος, θα μπορούσε να υποστηρίξει ζωή

Σε αυτή την εικόνα που παρέχεται από τη NASA, το διαστημικό σκάφος Cassini της NASA κατέγραψε την εικόνα του Εγκέλαδου στις 30 Νοεμβρίου 2010, με τη σκιά του σώματος του Εγκέλαδου στα χαμηλότερα τμήματα των πίδακες να είναι σαφώς ορατή

Μία φρέσκια πιο λεπτομερή ματιά σε δεδομένα που ελήφθησαν από το διαστημόπλοιο Cassini της NASA, όταν πραγματοποίησε την πλησιέστερη πτήση του στον Εγκέλαδο το 2008, αποκάλυψε ότι το φεγγάρι του Κρόνου, ο Εγκέλαδος, μπορεί να είναι σε θέση να υποστηρίξει ζωή.

Οι ερευνητές απέκτησαν μία σαφέστερη εικόνα της χημείας του φεγγαριού κάτω από την επιφάνεια. Εκτός από την επιβεβαίωση της παρουσίας ορισμένων οργανικών μορίων, συμπεριλαμβανομένων των πρόδρομων ουσιών για τα αμινοξέα - τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, τα μεγάλα και πολύπλοκα μόρια απαραίτητα για τη ζωή - που είχαν ανιχνευθεί προηγουμένως, βρήκαν νέες κατηγορίες οργανικών μορίων που δεν είχαν εντοπιστεί πριν.

Αυτοί είναι οι τύποι μορίων που θα μπορούσαν να εμπλακούν υπό τις κατάλληλες συνθήκες στις διαδικασίες που οδηγούν στο σχηματισμό πιο πολύπλοκων οργανικών ενώσεων που είναι απαραίτητα συστατικά για τη ζωή.

Ο Εγκέλαδος θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη στο ηλιακό μας σύστημα για να αναζητήσουμε πιθανή ζωή πέρα από τη Γη. Είναι ένα από τα πιο εσωτερικά φεγγάρια του δακτυλιοειδούς γίγαντα αερίου Κρόνου, του δεύτερου μεγαλύτερου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

Έχει διάμετρο 504 km και περιφέρεται γύρω από τον Κρόνο σε απόσταση περίπου 238.000 km.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Εγκέλαδος διαθέτει τα χημικά συστατικά που απαιτούνται για τη ζωή και έχει υδροθερμικές οπές που απελευθερώνουν ζεστό, πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία νερό στον ωκεανό του, τον ίδιο τύπο περιβάλλοντος που μπορεί να έχει γεννήσει τους πρώτους ζωντανούς οργανισμούς της Γης.

Ο ωκεανός του βρίσκεται κάτω από έναν φλοιό πάγου πάχους περίπου 20-30 χλμ.

«Πρώτα απ 'όλα, δεν βρήκαμε ζωή στον Εγκέλαδο και δεν βρήκαμε βιουπογραφές», είπε ο ο Nozair Khawaja, πλανητικός επιστήμονας στο Freie Universität Berlin και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Φυσική Αστρονομία, αναφερόμενος σε οτιδήποτε ενδεικτικό της ζωής, του παρελθόντος ή του παρόντος.

«Ακόμα κι αν υπάρχουν τέτοια πράγματα εκεί, αμφιβάλλω ότι θα τα βρούμε στα δεδομένα των οργάνων του Cassini, τα οποία ήταν τεχνολογία δεκαετιών. Ωστόσο, έχουμε αδιάσειστα στοιχεία ότι και οι τρεις βασικοί λίθοι της κατοικησιμότητας - υγρό νερό, πηγή ενέργειας και βασικά στοιχεία και οργανικά - υπάρχουν στον Εγκέλαδο», είπε ο Khawaja.

«Ο Εγκέλαδος είναι, και πρέπει να καταταχθεί, ως ο πρωταρχικός στόχος για να διερευνηθεί η κατοικησιμότητα και να αναζητηθεί αν υπάρχει ζωή ή όχι», είπε ο Khawaja.