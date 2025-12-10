Πώς θα ακουγόταν η φωνή σου στους άλλους πλανήτες του Διαστήματος;

Αν μιλούσες σε έναν άλλο πλανήτη, θα ακουγόσουν όπως στη Γη; Η απάντηση είναι «όχι». Ο ήχος δεν ταξιδεύει στο κενό, χρειάζεται μέσο. Οι ιδιότητες αυτού του μέσου, πίεση, πυκνότητα, θερμοκρασία, αλλάζουν δραστικά την ταχύτητα και τον τρόπο διάδοσης του.

Στο Ηλιακό Σύστημα υπάρχουν τέσσερις κόσμοι στους οποίους θα μπορούσαμε θεωρητικά να σταθούμε και στους οποίους η ατμόσφαιρα είναι αρκετά πυκνή ώστε ο ήχος να κινείται στο ακουστικό μας εύρος: η Γη, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Τιτάνας, το μεγαλύτερο φεγγάρι του Κρόνου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr