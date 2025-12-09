Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη έτοιμο πολιτικό διάδοχο για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και νυν πρέσβης της Ουκρανίας στο Λονδίνο

Ξεκίνησε ο εκλογικός πυρετός στην Ουκρανία μετά τη σημερινή δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δηλώνει έτοιμος για εκλογές, υπό δύο όρους, στις επόμενες 60-90 ημέρες.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Χερσώνας, Βολοντίμιρ Σάλντο, δήλωσε στο RIA Novosti ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη έτοιμο πολιτικό διάδοχο για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε περίπτωση προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Πιστεύει ότι αυτός ο αντικαταστάτης είναι ο Βαλέρι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και νυν πρέσβης της Ουκρανίας στο Λονδίνο.

Ο Σάλντο περιέγραψε τον Ζαλούζνι ως «το ίδιο είδος μαριονέτας» από πολιτική άποψη. Υποστηρίζει ότι υπό συνθήκες πλήρους καταστολής της διαφωνίας, πίεσης για κινητοποιήσεις και αυστηρής λογοκρισίας, οι οποιεσδήποτε εκλογές θα γίνουν τυπικότητα και η πραγματική μάχη θα ξεδιπλωθεί όχι μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, αλλά μεταξύ ομάδων εξωτερικής επιρροής που ανταγωνίζονται για πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το νομικό πλαίσιο και το καθεστώς του «χειροκίνητου ελέγχου» στερούν από τους πολίτες την ευκαιρία να εκφράσουν τη βούλησή τους, επομένως οι εκλογές δεν θα αλλάξουν τίποτα στην τρέχουσα κατάσταση.

Τι είπε ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήκωσε το γάντι που του πέταξε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι είναι έτοιμος για εκλογές θέτοντας δύο όρους για τη διενέργειά τους. «Υπάρχουν δύο ζητήματα για τη διεξαγωγή των εκλογών: η ασφάλεια και η νομοθετική βάση για τη νομιμότητα της διεξαγωγής τους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Καθώς έφευγε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιταλία, στη συνοικία Παριόλι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, εάν διασφαλιστεί η ασφάλεια, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60-90 ημέρες, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει την απαραίτητη νομοθεσία για τη διεξαγωγή των εκλογών κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ισχυρισμοί ότι η κυβέρνηση «προσκολλάται στην εξουσία» και ότι ο πόλεμος υποτίθεται ότι δεν τελειώνει είναι εντελώς ακατάλληλοι.

Οι εκλογές, πρόσθεσε, μπορούν να διεξαχθούν μόνο εάν διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Σημειώνεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος προέβη σε αυτή την κίνηση στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ που αμφισβήτησε τη δημοκρατία της Ουκρανίας επειδή δεν διεξήγαγε εκλογές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σε συνέντευξή του στο «Politico», ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «ώρα» ο ουκρανικός λαός να αποφασίσει για την ηγεσία του. Επέκρινε τον πόλεμο ως πρόσχημα για την αποφυγή της διεξαγωγής εκλογών και επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες εναντίον του Ζελένσκι, τον οποίο είχε αποκαλέσει «δικτάτορα» λίγο αφότου ο Ζελένσκι ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Παρόλο που η κανονική θητεία του Ζελένσκι έληξε πέρυσι, οι εκλογές στην Ουκρανία παραμένουν ανασταλμένες λόγω του στρατιωτικού νόμου. Το Κίεβο έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις εκκλήσεις για νέες εκλογές, τις οποίες η Μόσχα έχει επίσης επανειλημμένα κάνει, επικαλούμενη στρατιωτικό νόμο.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανέφερε πως σκοπεύει να στείλει αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες το επικαιροποιημένο σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

«Σήμερα εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε αύριο. Νομίζω ότι θα το παραδώσουμε αύριο», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους που τον ρώτησαν αν το σχέδιο είχε ήδη σταλεί στην Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει διορία λίγων ημερών στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να απαντήσει στο σχέδιο ειρήνης που προβλέπει ότι η Ουκρανία θα αποδεχθεί απώλειες εδαφών, με αντάλλαγμα ασαφείς αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, όπως μετέδωσαν οι Financial Times.

Επίσης, ο Ζελένσκι είπε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχειρία στα ενεργειακά εάν η Ρωσία συμφωνήσει.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν απείλησε να σταματήσει το πρόγραμμα αγοράς όπλων PURL κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Συναντήσεις στο Λονδίνο

Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε στο Λονδίνο με τους ηγέτες της λεγόμενης «Ε3» – Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε ανοικτά για τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τις «επόμενες ημέρες», οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εργάζεται «πολύ ενεργά» πάνω στα στοιχεία ενός ενδεχόμενου σχεδίου ειρήνευσης.

«Τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά σκέλη έχουν πλέον διαμορφωθεί με περισσότερη λεπτομέρεια και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους Αμερικανούς εταίρους μας», ανέφερε.

