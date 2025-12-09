Tραμπ στο Politico: «Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος σε αποσύνθεση, με αδύναμους ηγέτες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την Ευρώπη ως μια «παρακμάζουσα» ομάδα εθνών με επικεφαλής «αδύναμους» ανθρώπους σε συνέντευξή του στο Politico, υποτιμώντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα στηρίξει Ευρωπαίους πολιτικούς που ευθυγραμμίζονται με το δικό του όραμα για τη γηραιά ήπειρο.

Η ευθεία επίθεση κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας αντιπροσωπεύει την πιο σφοδρή καταγγελία του προέδρου μέχρι σήμερα εναντίον αυτών των δυτικών δημοκρατιών, απειλώντας με αποφασιστική ρήξη με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες έχουν ήδη τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά πιστεύω επίσης ότι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί». «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονται σε μια ιδιαίτερα επισφαλή στιγμή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία ότι ο Τραμπ μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους συμμάχους της στην ρωσική επιθετικότητα. Στη συνέντευξη, ο Τραμπ δεν προσέφερε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σχετικά με αυτό το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρισκόταν προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

Τραμπ: Η πιο σημαντική προσωπικότητα για την ευρωπαϊκή πολιτική το 2026

Ο Τραμπ μίλησε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με την Ντάσα Μπερνς του Politico για ένα ειδικό επεισόδιο της εκπομπής The Conversation. Το Politico ονόμασε τον Τραμπ την πιο σημαντική προσωπικότητα που διαμορφώνει την ευρωπαϊκή πολιτική για το επόμενο έτος, μια αναγνώριση που έχει απονεμηθεί προηγουμένως σε ηγέτες όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονται σε έντονη αντίθεση με ορισμένα από τα σχόλιά του για εσωτερικά ζητήματα στη συνέντευξη. Ο πρόεδρος και το κόμμα του αντιμετώπισαν μια σειρά από εκλογικές αποτυχίες και αυξανόμενη δυσλειτουργία στο Κογκρέσο αυτό το φθινόπωρο, καθώς οι ψηφοφόροι επαναστάτησαν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής. Ο Τραμπ δυσκολεύτηκε να στείλει ένα μήνυμα για να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα: Στη συνέντευξη, αξιολόγησε την απόδοση της οικονομίας ως «Α-συν-συν-συν-συν-συν-συν», επέμεινε ότι οι τιμές μειώνονταν σε όλους τους τομείς και αρνήθηκε να σκιαγραφήσει μια συγκεκριμένη λύση για τις επικείμενες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγειονομικής περίθαλψης.

Ακόμα και εν μέσω αυξανόμενων αναταραχών στο εσωτερικό, ωστόσο, ο Τραμπ παραμένει μια μοναδική προσωπικότητα στη διεθνή πολιτική. Τις τελευταίες ημέρες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν απογοητευθεί για την κυκλοφορία της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ , ενός άκρως προκλητικού μανιφέστου που έθεσε την κυβέρνηση Τραμπ σε αντίθεση με το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο και ορκίστηκε να «καλλιεργήσει αντίσταση» στο ευρωπαϊκό status quo σχετικά με τη μετανάστευση και άλλα σημαντικά ζητήματα.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ ενίσχυσε αυτή την κοσμοθεωρία, περιγράφοντας πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι ως υπό την πίεση της μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Χωρίς αλλαγή στην πολιτική συνόρων, είπε ο Τραμπ, ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη «δεν θα είναι πλέον βιώσιμες χώρες».

Χρησιμοποιώντας εξαιρετικά εμπρηστική γλώσσα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αριστερό δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, γιο Πακιστανών μεταναστών και τον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της πόλης, ως «καταστροφή» και απέδωσε την εκλογή του στη μετανάστευση: «Εκλέχτηκε επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει. Τον ψηφίζουν τώρα».

Αντόνιο Κόστα προς ΗΠΑ: «Οι σύμμαχοι σέβονται τους συμμάχους»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέπληξε τη Δευτέρα την κυβέρνηση Τραμπ για το έγγραφο εθνικής ασφάλειας και κάλεσε τον Λευκό Οίκο να σεβαστεί την κυριαρχία και το δικαίωμα αυτοδιοίκησης της Ευρώπης .«Οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρέμβουν στη δημοκρατική ζωή ή στις εσωτερικές πολιτικές επιλογές αυτών των συμμάχων», είπε ο Κόστα. «Τους σέβονται».

Μιλώντας στο POLITICO, ο Τραμπ αγνόησε αυτά τα όρια και είπε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους αγαπημένους υποψηφίους στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμη και με τον κίνδυνο να προσβάλει τις τοπικές ευαισθησίες. «Θα υποστήριζα», είπε ο Τραμπ. «Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, αλλά έχω υποστηρίξει ανθρώπους που πολλοί Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν», είπε για τον ακροδεξιό πρωθυπουργ της Ουγγαρίας τον οποίο θαύμαζε για τις πολιτικές του στον έλεγχο των συνόρων.

Σε μια νέα πρόκληση προς τον Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία λόγω μίας σειράς σκανδάλων διαφθοράς, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές. «Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλούν για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία».

Αν και δήλωσε ότι επιδιώκει μια ειρηνευτική ατζέντα στο εξωτερικό, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω τις στρατιωτικές ενέργειες που έχει λάβει η κυβέρνησή του στη Λατινική Αμερική εναντίον στόχων που ισχυρίζεται ότι συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών. Ο Τραμπ έχει αναπτύξει μια τεράστια στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική για να χτυπήσει φερόμενους εμπόρους ναρκωτικών και να ασκήσει πίεση στο αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανατροπής του ισχυρού ηγέτη Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί για την εξαγωγή ναρκωτικών και επικίνδυνων ανθρώπων στις ΗΠΑ.

Υγειονομική Περίθαλψη και Οικονομία

Όταν του ζητήθηκε να αξιολογήσει την οικονομία υπό την θητεία του, ο Τραμπ την χαρακτήρισε ως συντριπτική επιτυχία: «Α-συν-συν-συν-συν-συν-συν». Στο βαθμό που οι ψηφοφόροι είναι απογοητευμένοι από τις τιμές, ο Τραμπ είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έφταιγε: «Κληρονόμησα ένα χάος. Κληρονόμησα ένα απόλυτο χάος».

Ο πρόεδρος αντιμετωπίζει ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον λόγω των δυσκολιών των ψηφοφόρων, με περίπου τους μισούς ψηφοφόρους συνολικά και σχεδόν 4 στους 10 ανθρώπους που ψήφισαν τον Τραμπ το 2024 να δηλώνουν σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Politico ότι το κόστος ζωής ήταν τόσο κακό όσο ποτέ στη ζωή τους .

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να κάνει πρόσθετες αλλαγές στην δασμολογική πολιτική για να βοηθήσει στη μείωση των τιμών ορισμένων αγαθών, όπως έχει ήδη κάνει, αλλά επέμεινε συνολικά ότι η τάση στο κόστος ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. «Οι τιμές μειώνονται», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Όλα μειώνονται». Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3% κατά τη διάρκεια του 12μήνου που έληξε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η πιο άμεση απειλή για το κόστος ζωής πολλών Αμερικανούς είναι η λήξη των ενισχυμένων επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας για τα προγράμματα ανταλλαγής Obamacare, τα οποία θεσπίστηκαν από τους Δημοκρατικούς υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και πρόκειται να λήξουν στο τέλος του τρέχοντος έτους. Τα ασφάλιστρα υγείας αναμένεται να αυξηθούν το 2026 και οι ιατρικές φιλανθρωπικές οργανώσεις ήδη αντιμετωπίζουν μια αξιοσημείωτη αύξηση των αιτημάτων για βοήθεια ακόμη και πριν λήξουν οι επιδοτήσεις.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί κατά διαστήματα εδώ και χρόνια ότι θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντικατάσταση του Obamacare, αλλά ποτέ δεν το έχει κάνει. Αυτό δεν άλλαξε στη συνέντευξη.«Θέλω να δώσω στον λαό καλύτερη ασφάλιση υγείας με λιγότερα χρήματα», είπε ο Τραμπ. «Ο λαός θα πάρει τα χρήματα και θα αγοράσει την ασφάλιση υγείας που θέλει».

Υπενθυμίζεται ότι οι Αμερικανοί αγοράζουν αυτή τη στιγμή δώρα για τις γιορτές και καταρτίζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για το 2026 εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τα ασφάλιστρα, ο Τραμπ απάντησε: «Μην είστε δραματικοί. Μην είστε δραματικοί».

Ο Τραμπ μίλησε στο Politico αρκετές ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο συμφώνησε να ακούσει επιχειρήματα σχετικά με τη συνταγματικότητα του δικαιώματος ιθαγένειας εκ γενετής, την αυτόματη απονομή της ιθαγένειας σε άτομα που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ επιχειρεί να καταργήσει αυτό το δικαίωμα και είπε ότι θα ήταν «καταστροφικό» αν το δικαστήριο τον εμπόδιζε να το πράξει. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ του, είπε ο Τραμπ, δεν έχει ακόμη εξετάσει εάν θα προσπαθήσει να αφαιρέσει την υπηκοότητα από άτομα που γεννήθηκαν ως πολίτες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

