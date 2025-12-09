Νέα επίθεση Τραμπ στην ΕΕ για το πρόστιμο στον Μασκ: «Παίρνετε πολύ κακές κατευθύνσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη «ακολουθεί ορισμένες κακές κατευθύνσεις», λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση από την Ουάσιγκτον της νέας αμερικανικής «στρατηγικής εθνικής ασφάλειας», η οποία ασκεί σφοδρή κριτική σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κυρίως για το Μεταναστευτικό.

«Η Ευρώπη πρέπει να προσέξει πολύ», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο, στο περιθώριο εκδήλωσης για την ενίσχυση των Αμερικανών αγροτών που πλήττονται από τους δασμούς. «Η Ευρώπη ακολουθεί πολύ κακές κατευθύνσεις, πολύ κακές για τον λαό. Δεν θέλουμε να τη δούμε να αλλάζει τόσο», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Αφορμή για τη δήλωσή του στάθηκε ερώτηση για το πρόστιμο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «βρομερή» απόφαση, σημειώνοντας ότι θα τοποθετηθεί εκτενέστερα όταν ενημερωθεί πλήρως. Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ ζήτησε ανοιχτά την «κατάργηση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα το νέο έγγραφο στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, στο οποίο προειδοποιεί ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμική διαγραφή» εάν δεν αντιμετωπίσει τη «μαζική μετανάστευση». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «αν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, η ευρωπαϊκή ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε λιγότερο από 20 χρόνια».

Στο ίδιο κείμενο, η Ουάσιγκτον ασκεί συνολική κριτική σε πολιτικές της ΕΕ, κάνοντας λόγο για υπονόμευση της πολιτικής ελευθερίας και της εθνικής κυριαρχίας, περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, πίεση στην πολιτική αντιπολίτευση, πτώση της γεννητικότητας και απώλεια εθνικών ταυτοτήτων.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού παραμένουν τεταμένες μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο, με αφορμή –μεταξύ άλλων– την προσέγγισή του με τη Ρωσία και τη στήριξη της Ουάσιγκτον σε συντηρητικές και ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη.