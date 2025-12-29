Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την πρωινή του εκπομπή αναφέρθηκε στον χωρισμό του Άρη Μουγκοπέτρου, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Μάλιστα, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αποκαλύπτοντας πως είχε είχε χωρίσει με τη σύζυγό του, δεν ήθελε ωστόσο να το αναφέρει στον «αέρα».

Συγεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Ο Άρης Μουγκοπέτρος, την τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει πριν γίνει ό,τι έγινε, ήταν εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή πριν τρεις ημέρες. Εδώ λοιπόν, τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους μας:

"Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι αλλά δεν θέλω να το πω στην εκπομπή" μας είπε και θέλω να το πω σε αγαθούς συναδέλφους που λένε ότι εμείς πιέζουμε εδώ τους συνεντευξιαζόμενους και τους περνάμε τρόπον τινά με κάποιου είδους φάλαγγα».

Σεβόμαστε πάντα ό,τι μας λέει ένας άνθρωπος και αν, τουλάχιστον εγώ το τηρώ πάντα στη ζωή μου, μου ζητάει πως "δεν θέλω να πω αυτό", το έχω τηρήσει πάντα. Πάντα. Άλλοι δεν το τηρούν, που σας το παίζουν και καλούληδες στην τηλεόραση, δεν είναι η ώρα αυτή.

Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε έρθει εδώ και είχε πει σε όλους μας: "Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι αλλά δεν θέλω να το πω ακόμα στην τηλεόραση, έχω χωρίσει". Μάλιστα, αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι ότι πιθανόν ένα πολύ βασικό σημείο που οδήγησε το ζευγάρι στον χωρισμό, είναι και η οικονομική ανέχεια που επήλθε μετά την ανημπόρια του συγκεκριμένου ανθρώπου να παίξει κλαρίνο, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος βιοπορισμού του».

