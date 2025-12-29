Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

Τι ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας για τα όσα τού εκμυστηρεύτηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος για τον χωρισμό του, λίγες ημέρες πριν συλληφθεί

Newsbomb

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την πρωινή του εκπομπή αναφέρθηκε στον χωρισμό του Άρη Μουγκοπέτρου, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Μάλιστα, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αποκαλύπτοντας πως είχε είχε χωρίσει με τη σύζυγό του, δεν ήθελε ωστόσο να το αναφέρει στον «αέρα».

Συγεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Ο Άρης Μουγκοπέτρος, την τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει πριν γίνει ό,τι έγινε, ήταν εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή πριν τρεις ημέρες. Εδώ λοιπόν, τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους μας:

"Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι αλλά δεν θέλω να το πω στην εκπομπή" μας είπε και θέλω να το πω σε αγαθούς συναδέλφους που λένε ότι εμείς πιέζουμε εδώ τους συνεντευξιαζόμενους και τους περνάμε τρόπον τινά με κάποιου είδους φάλαγγα».

Σεβόμαστε πάντα ό,τι μας λέει ένας άνθρωπος και αν, τουλάχιστον εγώ το τηρώ πάντα στη ζωή μου, μου ζητάει πως "δεν θέλω να πω αυτό", το έχω τηρήσει πάντα. Πάντα. Άλλοι δεν το τηρούν, που σας το παίζουν και καλούληδες στην τηλεόραση, δεν είναι η ώρα αυτή.

Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε έρθει εδώ και είχε πει σε όλους μας: "Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι αλλά δεν θέλω να το πω ακόμα στην τηλεόραση, έχω χωρίσει". Μάλιστα, αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι ότι πιθανόν ένα πολύ βασικό σημείο που οδήγησε το ζευγάρι στον χωρισμό, είναι και η οικονομική ανέχεια που επήλθε μετά την ανημπόρια του συγκεκριμένου ανθρώπου να παίξει κλαρίνο, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος βιοπορισμού του».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αρκτούρος αποκτά το πρώτο ασθενοφόρο για αρκούδες, λύκους, ζαρκάδια και ελάφια

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

20:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 32χρονο για κλοπή από εμπορικό κατάστημα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν γνωρίζω τίποτα» για τα ουκρανικά drones σε κατοικία του Πούτιν - «Πέντε σημαντικά θέματα» στο επίκεντρο στη συνάντηση με Νετανιάχου - Bίντεο

20:27LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Με 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα μετά τη διάγνωση ALS - Στο πλευρό του η πρώην σύζυγός του

20:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Χρυσό νταμπλ, αυτό είναι το DNA του ΠΑΟΚ» - Το μήνυμα στην επιτροπή των 100 ετών

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Ρόδο

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ γεμάτες... χαμόγελα πριν τη συνάντηση με Τραμπ - Φωτογραφίες

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης για αγρότες: «Λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση»

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι τροχαίας: 485 παραβάσεις από 12.637 ελέγχους δικύκλων την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδρέας Τεττέη: Με δάκρυα αποχαιρέτησε την Κηφισιά - Συγκλονιστικό βίντεο

19:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κι άλλος νεκρός από την σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα στο Νιού Τζέρσεϊ

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 13χρονος στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε χριστουγεννιάτικο γλέντι - Συνελήφθησαν οι γονείς του

19:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη

19:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το κάνουν επίτηδες, δεν κρατάω κακία, θα τους καλημέριζα, μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι» - Η δήλωση του Σμαραγδή για τις αυστηρές βαθμολογίες των κριτικών για τον «Καποδίστρια»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» δηλώσεων για την επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΝ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών: Ανταλλαγή ευχών για την Πρωτοχρονιά - Φωτογραφίες

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν εθνικές οδούς, παρακαμπτηρίους και τελωνεία - Τεράστια ταλαιπωρία για τους οδηγούς

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η γκριμάτσα του Ζελένσκι όταν ο Τραμπ είπε ότι «η Ρωσία θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει»

19:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου ενώ κολυμπούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα - Ανησυχία από τα στρατιωτικά γυμνάσια του Πεκίνου με πραγματικά πυρά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ