Τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για να απαντήσει στο σχέδιο ειρήνης μέχρι τα Χριστούγεννα

Ο Τραμπ δίνει στον Ζελένσκι «λίγες ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιο ειρήνευσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία λίγων ημερών στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να απαντήσει στο σχέδιο ειρήνης που προβλέπει ότι η Ουκρανία θα αποδεχθεί απώλειες εδαφών, με αντάλλαγμα ασαφείς αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε Ευρωπαίους ομολόγους του ότι, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης το Σάββατο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, τον πίεσαν να λάβει άμεσα απόφαση. Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα, όπως μεταδίδουν η βρετανική εφημερίδα, ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, όπως αναφέρουν δυτικοί αξιωματούχοι, απάντησε ότι χρειάζεται χρόνο για διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους, φοβούμενος πως μια μονομερής αμερικανική πρωτοβουλία θα διαρρήξει τη δυτική ενότητα.

Ένας δυτικός αξιωματούχος περιέγραψε το Κίεβο ως «παγιδευμένο» ανάμεσα σε απαιτήσεις για παραχωρήσεις εδαφών που δεν μπορεί να αποδεχθεί και σε μια αμερικανική πλευρά που δεν μπορεί να αγνοήσει. «Οι Αμερικανοί αναζητούν συμβιβασμό σήμερα», είπε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση μέσω WhatsApp, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Συναντήσεις στο Λονδίνο

Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε στο Λονδίνο με τους ηγέτες της λεγόμενης «Ε3» – Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε ανοικτά για τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τις «επόμενες ημέρες», οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εργάζεται «πολύ ενεργά» πάνω στα στοιχεία ενός ενδεχόμενου σχεδίου ειρήνευσης.

«Τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά σκέλη έχουν πλέον διαμορφωθεί με περισσότερη λεπτομέρεια και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους Αμερικανούς εταίρους μας», ανέφερε.

Συζητήσεις στο Μαϊάμι για το αναθεωρημένο σχέδιο 20 σημείων

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν προηγηθεί από τριήμερο γύρο διαπραγματεύσεων στο Μαϊάμι με Ουκρανούς αξιωματούχους. Το Κίεβο εκπροσώπησαν ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντρίι Χνάτοφ.

Ο Ζελένσκι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σημειώθηκε πρόοδος στην αναθεώρηση του αρχικού αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων, το οποίο είχε συνταχθεί με σημαντική ρωσική επιρροή και περιείχε «αντιουκρανικά» σημεία που ο ίδιος δεν επρόκειτο να δεχθεί. Το σχέδιο έχει πλέον περιοριστεί στα 20 σημεία και είναι πιο ευνοϊκό για το Κίεβο.

Αγωνία για τους παγωμένους ρωσικούς πόρους

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης στους Ευρωπαίους ηγέτες φόβους ότι η ΕΕ ενδέχεται να εγκαταλείψει το σχέδιο «δανείου αποζημιώσεων» προς την Ουκρανία, που θα χρηματοδοτείται από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, κυρίως λόγω ανησυχιών για την αντίδραση της Ουάσιγκτον.

Τραμπ: «Πρέπει να αρχίσει να αποδέχεται πράγματα… γιατί χάνει»

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει δώσει προθεσμία στον Ζελένσκι. «Πρέπει να αρχίσει να αποδέχεται πράγματα… γιατί χάνει», απάντησε.

Ρωσική πίεση στο μέτωπο

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, ενώ προχωρά —έστω με βαριές απώλειες— σε σταδιακές κατακτήσεις στο νοτιοανατολικό μέτωπο. Στο Ντονέτσκ, όπου Μόσχα και Ουάσιγκτον πιέζουν το Κίεβο να αποδεχθεί παραχωρήσεις, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της στρατηγικής πόλης Pokrovsk και απειλούν με περικύκλωση τη Myrnohrad.

Η πτώση των δύο πόλεων θα έπληττε το ουκρανικό ηθικό και θα έδινε στη Μόσχα εφαλτήριο για βαθύτερη προέλαση. Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν στους FT ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ψευδώς ισχυρίζεται πως κατέλαβε πλήρως τις πόλεις, επιχειρώντας να πείσει τον Τραμπ ότι η Ρωσία είναι ασταμάτητη.

«Όλα εξαρτώνται από τη Ρωσία»

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι πραγματική ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη δέσμευση της χώρας που ξεκίνησε τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945.

«Όπως σωστά σημειώνουν οι εταίροι μας στις διαπραγματευτικές ομάδες, όλα εξαρτώνται από το εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει ουσιαστικά μέτρα για να σταματήσει το αίμα και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου», δήλωσε.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα οι μισοί κάτοικοι του Κιέβου λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών

Το ήμισυ του πληθυσμού του Κιέβου είναι χωρίς ρεύμα μετά τον τελευταίο μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε αυτό, σύμφωνα με το RBC. «Η κατάσταση στο Κίεβο παραμένει μια από τις πιο δύσκολες: επί του παρόντος, έως και το 50% των καταναλωτών της πρωτεύουσας είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. Η ζημιά στο δίκτυο ανάγκασε τις αρχές να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος σε όλη την Ουκρανία για αύριο, που κρίθηκαν απαραίτητες για τη διατήρηση της ακεραιότητας του ηλεκτρικού συστήματος και την αποτροπή διακοπών ρεύματος.

Πούτιν: «Τα εδάφη που κατακτήσαμε ήταν πάντα δικά μας»

Οι περιοχές της Ουκρανίας που καταλήφθηκαν από τις δυνάμεις της Μόσχας ήταν πάντα ρωσικές. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε αυτό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Προεδρικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αναφέρει το TASS. «Τα εδάφη που επέστρεψε η Ουκρανία είναι σημαντικά. αυτά τα εδάφη ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας», δήλωσε.

Κόστα (ΕΕ): «Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία όπως έκαναν άλλοι με το Αφγανιστάν»

«Δεν θα κάνουμε στην Ουκρανία αυτό που έκαναν άλλοι στο Αφγανιστάν. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, Μάικλ Μάρτιν. «Ήμασταν δυνατοί κατά τη διάρκεια της Covid. Είμαστε δυνατοί στην υποστήριξη της ανάπτυξης και είμαστε αρκετά δυνατοί για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Και όταν άλλοι αμφιβάλλουν για το τι πρέπει να κάνουν, αν θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία ή αν θα τα παρατήσουν, εμείς συνεχίζουμε. Και διατηρούμε την ακλόνητη υποστήριξή μας» προς το Κίεβο, τόνισε.

