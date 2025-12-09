Κόστα: Η ΕΕ πολύ κοντά σε λύση για τα παγωμένα ρωσικά στοιχεία -Ο Τραμπ να σεβαστεί τις επιλογές μας

«Ο Τραμπ πρέπει να σεβαστεί τις δημοκρατικές επιλογές των Ευρωπαίων» απάντησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Κόστα: Η ΕΕ πολύ κοντά σε λύση για τα παγωμένα ρωσικά στοιχεία -Ο Τραμπ να σεβαστεί τις επιλογές μας
AP Photo
«Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα, θα αποφασίσουμε για την «οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027».

«Η Επιτροπή έχει πλέον παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή αυτής της δέσμευσης και την παροχή της απαραίτητης στήριξης κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Αφού εξετάσαμε διάφορες επιλογές, εστιάζουμε τώρα στον σχεδιασμό ενός δανείου αποζημίωσης για την Ουκρανία με βάση ρωσικά πάγια περιουσιακά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τον καθορισμό μιας λύσης που μπορεί να φέρει όλα τα κράτη μέλη στη θέση τους ή τουλάχιστον να εξασφαλίσει ευρεία υποστήριξη». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο με τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό, Μάικλ Μάρτιν.

Δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται «πολύ κοντά» σε λύση που θα επιτρέψει την εξασφάλιση ειδικής πλειοψηφίας για την ενεργοποίησή τους.

Παράλληλα, δεν απέφυγε να τοποθετηθεί για τις καυστικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ κατά της ΕΕ. «Είμαστε σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και οι σύμμαχοι πρέπει να ενεργούν ως σύμμαχοι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στην πολιτική και εσωτερική ζωή των χωρών μας. Σεβόμαστε την επιλογή των Αμερικανών και αυτοί πρέπει να σέβονται τη δημοκρατική επιλογή των πολιτών μας. Όταν ο ιρλανδικός λαός επιλέξει τον Μάικλ ως πρωθυπουργό, ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να το σεβαστεί. Όταν όλοι οι ηγέτες με εκλέξουν ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να το σεβαστεί, όπως ακριβώς σεβόμαστε το γεγονός ότι οι Αμερικανοί πολίτες τον επέλεξαν ως πρόεδρο. Έτσι συμπεριφέρονται οι σύμμαχοι» ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κομισιόν σε Τραμπ: «Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας»

«Θα απόσχω από το να σχολιάσω» τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ευρώπη και τους «αδύναμους» ηγέτες που την ηγούνται, «εκτός από το να επιβεβαιώσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την επικεφαλής αυτού του θεσμού, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει μέσα από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος». Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο δήλωσε αυτό στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ ότι η ΕΕ είναι μια ομάδα παρακμάζοντων εθνών με επικεφαλής αδύναμους ανθρώπους.

«Έχουμε πολλούς άλλους ηγέτες στο τιμόνι των 27 κρατών μελών που αποτελούν μέρος αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του ειρηνευτικού εγχειρήματος, οι οποίοι καθοδηγούν την ΕΕ σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, από το εμπόριο μέχρι τον πόλεμο στη γειτονιά μας, και οι οποίοι αποδεικνύουν ότι μπορούμε να ενωθούμε ως 27 σε τόσες πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Από τον πόλεμο κατά της γειτονικής μας Ουκρανίας μέχρι την ενεργειακή κρίση που βιώσαμε πρόσφατα, καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις μαζί. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να επαναλάβω αυτό που πιστεύω ότι είναι το συναίσθημα πολλών εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ: ​​είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας», κατέληξε.

Tραμπ στο Politico: «Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος σε αποσύνθεση, με αδύναμους ηγέτες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την Ευρώπη ως μια «παρακμάζουσα» ομάδα εθνών με επικεφαλής «αδύναμους» ανθρώπους σε συνέντευξή του στο Politico, υποτιμώντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα στηρίξει Ευρωπαίους πολιτικούς που ευθυγραμμίζονται με το δικό του όραμα για τη γηραιά ήπειρο.

Η ευθεία επίθεση κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας αντιπροσωπεύει την πιο σφοδρή καταγγελία του προέδρου μέχρι σήμερα εναντίον αυτών των δυτικών δημοκρατιών, απειλώντας με αποφασιστική ρήξη με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες έχουν ήδη τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά πιστεύω επίσης ότι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί». «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονται σε μια ιδιαίτερα επισφαλή στιγμή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία ότι ο Τραμπ μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους συμμάχους της στην ρωσική επιθετικότητα. Στη συνέντευξη, ο Τραμπ δεν προσέφερε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σχετικά με αυτό το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρισκόταν προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

Τραμπ: Η πιο σημαντική προσωπικότητα για την ευρωπαϊκή πολιτική το 2026

Ο Τραμπ μίλησε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με την Ντάσα Μπερνς του Politico για ένα ειδικό επεισόδιο της εκπομπής The Conversation. Το Politico ονόμασε τον Τραμπ την πιο σημαντική προσωπικότητα που διαμορφώνει την ευρωπαϊκή πολιτική για το επόμενο έτος, μια αναγνώριση που έχει απονεμηθεί προηγουμένως σε ηγέτες όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονται σε έντονη αντίθεση με ορισμένα από τα σχόλιά του για εσωτερικά ζητήματα στη συνέντευξη. Ο πρόεδρος και το κόμμα του αντιμετώπισαν μια σειρά από εκλογικές αποτυχίες και αυξανόμενη δυσλειτουργία στο Κογκρέσο αυτό το φθινόπωρο, καθώς οι ψηφοφόροι επαναστάτησαν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής. Ο Τραμπ δυσκολεύτηκε να στείλει ένα μήνυμα για να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα: Στη συνέντευξη, αξιολόγησε την απόδοση της οικονομίας ως «Α-συν-συν-συν-συν-συν-συν», επέμεινε ότι οι τιμές μειώνονταν σε όλους τους τομείς και αρνήθηκε να σκιαγραφήσει μια συγκεκριμένη λύση για τις επικείμενες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγειονομικής περίθαλψης.

Ακόμα και εν μέσω αυξανόμενων αναταραχών στο εσωτερικό, ωστόσο, ο Τραμπ παραμένει μια μοναδική προσωπικότητα στη διεθνή πολιτική. Τις τελευταίες ημέρες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν απογοητευθεί για την κυκλοφορία της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ , ενός άκρως προκλητικού μανιφέστου που έθεσε την κυβέρνηση Τραμπ σε αντίθεση με το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο και ορκίστηκε να «καλλιεργήσει αντίσταση» στο ευρωπαϊκό status quo σχετικά με τη μετανάστευση και άλλα σημαντικά ζητήματα.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ ενίσχυσε αυτή την κοσμοθεωρία, περιγράφοντας πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι ως υπό την πίεση της μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Χωρίς αλλαγή στην πολιτική συνόρων, είπε ο Τραμπ, ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη «δεν θα είναι πλέον βιώσιμες χώρες».

Χρησιμοποιώντας εξαιρετικά εμπρηστική γλώσσα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αριστερό δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, γιο Πακιστανών μεταναστών και τον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της πόλης, ως «καταστροφή» και απέδωσε την εκλογή του στη μετανάστευση: «Εκλέχτηκε επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει. Τον ψηφίζουν τώρα».

