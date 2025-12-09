Η Ουκρανία ετοιμάζει νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στον Λευκό Οίκο, καθώς αποκλείει το ενδεχόμενο να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Η Ουκρανία ετοιμάζει νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι
Ο Ζελένσκι στη Ντάουνινγκ Στριτ με κορυφαίους συνεργάτες του
Το Κίεβο θα προτείνει εναλλακτικές λύσεις στις ΗΠΑ, αφού ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο παράδοσης γης, λέγοντας ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να το πράξει βάσει του ουκρανικού ή του διεθνούς δικαίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα, στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας να αποτραπεί η υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις για την Ουκρανία και η οποία σύμφωνα με τους συμμάχους θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μια μελλοντική εισβολή.

Εν τω μεταξύ, η πόλη Σούμι στη βορειοδυτική Ουκρανία έμεινε χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι περισσότερα από δώδεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, στην τελευταία από τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Σταρμερ - Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Kιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

AP

Η συνεχιζόμενη διπλωματική περιοδεία του Ζελένσκι στην Ευρώπη έρχεται μετά από ημέρες εντατικών συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών το Σαββατοκύριακο, οι οποίες απέτυχαν να καταλήξουν σε ένα βιώσιμο σχέδιο στο οποίο θα μπορούσε να συμφωνήσει το Κίεβο. Ο Ζελένσκι επρόκειτο να ενημερωθεί για την ιδιωτική αυτή σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα από τον βοηθό του Ρουστέμ Ούμεροφ, ο οποίος έγραψε στο Telegram ότι θα του έδινε όλες τις λεπτομέρειες για τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί ανάμεσα στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στη διατήρηση των ΗΠΑ στο πλευρό τους Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του θα μπορούσε να στείλει μια νέα πρόταση στους Αμερικανούς ήδη από την Τρίτη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σχετικά με το θέμα της παράδοσης γης, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα». Συνέχισε: «Δεν έχουμε κανένα νόμιμο δικαίωμα να το πράξουμε, σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, το σύνταγμά μας και το διεθνές δίκαιο. Και δεν έχουμε κανένα ηθικό δικαίωμα».

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να εγκριθούν με δημόσιο δημοψήφισμα. Επίσης όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που προτάθηκε από τις ΗΠΑ - και απορρίφθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία - είχε μειωθεί σε 20 σημεία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine.

Είπε ότι δεν έχουν αφαιρεθεί από το προσχέδιο σημεία που να τάσσονται υπέρ της Ουκρανίας, ενώ δεν υπήρξε «συμβιβασμός» στο θέμα του εδάφους. Ο Ζελένσκι ανέφερε τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια ως μεταξύ των «πιο ευαίσθητων» ζητημάτων.

Η αρχική διαρροή του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ σχεδίου πρότεινε να παραδώσει η Ουκρανία τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου δεν έχουν καταφέρει να την καταλάβουν πλήρως μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου. Η ενέργεια που παράγεται στο Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, θα κατανέμεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το προσχέδιο.

Οι ηγέτες στο Κίεβο και σε όλη την Ευρώπη έχουν δηλώσει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην επεξεργασία αυτού του σχεδίου τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν επαινέσει την κυβέρνηση Τραμπ για την επιδίωξη να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των μαχών. Ωστόσο, η βιαστικά προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής της Ντάουνινγκ Στριτ τη Δευτέρα - στην οποία παρευρέθηκαν ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς - θεωρήθηκε ευρέως ως ένδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να αντισταθεί στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Κατά τη συνάντηση υπήρξε συμφωνία ότι οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αντιπροσώπευαν μια «κρίσιμη στιγμή» για την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και επανέλαβε τις εκκλήσεις για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη... η οποία να περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας». Η φύση αυτών των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας είναι ένα άλλο ανοιχτό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται για τη συγκρότηση ενός διεθνούς συνασπισμού έτοιμου να προσφέρει συνεχή στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και δεν είναι ακόμη σαφές ποια μορφή θα λάβει αυτό.

Μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο, ο Ζελένσκι πέταξε στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ σήμερα (9/12) αναμένεται να συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μόσχα ισχυρίστηκε επίσης ότι οι συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο ήταν εποικοδομητικές, παρά τις ελάχιστες δημόσιες ενδείξεις ότι έχει προχωρήσει σε οποιονδήποτε από τους στόχους που έθεσε το Κρεμλίνο όταν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή του τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Κυριακή, ο Τραμπ υπέδειξε ότι θεωρεί τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, κάτι που έχει θέσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του και το οποίο ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να επιτύχει γρήγορα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία ήταν «εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ και στις δύο πλευρές, αλλά ότι ήταν «λίγο απογοητευμένος που ο Πρόεδρος Ζελένσκι δεν το έχει διαβάσει».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσθένης Πάκος: Κοιμήθηκαν στο κατάστρωμα 4 διμοιρίες από Αθήνα για να δουλέψουν 20 ώρες στην Κρήτη - Επιχειρησιακό χάλι

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κινητοποίηση την Τετάρτη το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αποστολή: Κινέζοι επιστήμονες κατέκτησαν το «άγνωστο» άκρο της Αρκτικής

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δεκάδες Porsche στην Ρωσία ακινητοποιήθηκαν ξαφνικά

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει στις ΗΠΑ νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Μολότοφ εκτοξεύτηκαν κατά διμοιρίας ΜΑΤ στα Εξάρχεια

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλύβια: Αλβανός ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ με τη βόμβα - Εντόπισε ο ίδιος τον μηχανισμό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Καϊράτ - Ολυμπιακός και Champions League

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

07:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαγραφή φοιτητών: Αντιδρούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι εργαζόμενοι στα ΑΕΙ - Ξεκινούν κινητοποιήσεις

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία του Τραμπ, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας σήμερα ο Ανδρουλάκης, οργή από ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ για τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης κατά αγροτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα - «Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:28LIFESTYLE

Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Με «δόλωμα» μία κοπέλα συνάντησαν τον 14χρονο οι δύο δράστες και τον μαχαίρωσαν – «Είχαμε τσακωθεί και μου την είχαν στημένη»

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δεκάδες Porsche στην Ρωσία ακινητοποιήθηκαν ξαφνικά

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Αλεξάνδρεια: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το πρώτο σκάφος αναψυχής του 1ου αιώνα -Τι είχε γράψει ο Στράβων για τις «βάρκες της ακολασίας»

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Μολότοφ εκτοξεύτηκαν κατά διμοιρίας ΜΑΤ στα Εξάρχεια

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει στις ΗΠΑ νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά Μπλόκα: Ανοιχτό παράθυρο από Μητσοτάκη - «Διάλογος αλλιώς δικογραφίες και διώξεις» το μήνυμα της κυβέρνησης

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

13:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητές στον τομέα του AI δηλώνουν ότι έχουν εφεύρει ξόρκια επικίνδυνα να δημοσιοποιηθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ