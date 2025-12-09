Η Ουκρανία ετοιμάζει νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι

Το Κίεβο θα προτείνει εναλλακτικές λύσεις στις ΗΠΑ, αφού ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο παράδοσης γης, λέγοντας ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να το πράξει βάσει του ουκρανικού ή του διεθνούς δικαίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα, στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας να αποτραπεί η υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις για την Ουκρανία και η οποία σύμφωνα με τους συμμάχους θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μια μελλοντική εισβολή.

Εν τω μεταξύ, η πόλη Σούμι στη βορειοδυτική Ουκρανία έμεινε χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι περισσότερα από δώδεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, στην τελευταία από τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Kιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι AP

Η συνεχιζόμενη διπλωματική περιοδεία του Ζελένσκι στην Ευρώπη έρχεται μετά από ημέρες εντατικών συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών το Σαββατοκύριακο, οι οποίες απέτυχαν να καταλήξουν σε ένα βιώσιμο σχέδιο στο οποίο θα μπορούσε να συμφωνήσει το Κίεβο. Ο Ζελένσκι επρόκειτο να ενημερωθεί για την ιδιωτική αυτή σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα από τον βοηθό του Ρουστέμ Ούμεροφ, ο οποίος έγραψε στο Telegram ότι θα του έδινε όλες τις λεπτομέρειες για τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί ανάμεσα στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στη διατήρηση των ΗΠΑ στο πλευρό τους Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του θα μπορούσε να στείλει μια νέα πρόταση στους Αμερικανούς ήδη από την Τρίτη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σχετικά με το θέμα της παράδοσης γης, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα». Συνέχισε: «Δεν έχουμε κανένα νόμιμο δικαίωμα να το πράξουμε, σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, το σύνταγμά μας και το διεθνές δίκαιο. Και δεν έχουμε κανένα ηθικό δικαίωμα».

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να εγκριθούν με δημόσιο δημοψήφισμα. Επίσης όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που προτάθηκε από τις ΗΠΑ - και απορρίφθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία - είχε μειωθεί σε 20 σημεία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine.

Είπε ότι δεν έχουν αφαιρεθεί από το προσχέδιο σημεία που να τάσσονται υπέρ της Ουκρανίας, ενώ δεν υπήρξε «συμβιβασμός» στο θέμα του εδάφους. Ο Ζελένσκι ανέφερε τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια ως μεταξύ των «πιο ευαίσθητων» ζητημάτων.

Η αρχική διαρροή του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ σχεδίου πρότεινε να παραδώσει η Ουκρανία τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου δεν έχουν καταφέρει να την καταλάβουν πλήρως μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου. Η ενέργεια που παράγεται στο Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, θα κατανέμεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το προσχέδιο.

Οι ηγέτες στο Κίεβο και σε όλη την Ευρώπη έχουν δηλώσει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην επεξεργασία αυτού του σχεδίου τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν επαινέσει την κυβέρνηση Τραμπ για την επιδίωξη να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των μαχών. Ωστόσο, η βιαστικά προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής της Ντάουνινγκ Στριτ τη Δευτέρα - στην οποία παρευρέθηκαν ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς - θεωρήθηκε ευρέως ως ένδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να αντισταθεί στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Κατά τη συνάντηση υπήρξε συμφωνία ότι οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αντιπροσώπευαν μια «κρίσιμη στιγμή» για την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και επανέλαβε τις εκκλήσεις για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη... η οποία να περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας». Η φύση αυτών των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας είναι ένα άλλο ανοιχτό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται για τη συγκρότηση ενός διεθνούς συνασπισμού έτοιμου να προσφέρει συνεχή στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και δεν είναι ακόμη σαφές ποια μορφή θα λάβει αυτό.

Μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο, ο Ζελένσκι πέταξε στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ σήμερα (9/12) αναμένεται να συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μόσχα ισχυρίστηκε επίσης ότι οι συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο ήταν εποικοδομητικές, παρά τις ελάχιστες δημόσιες ενδείξεις ότι έχει προχωρήσει σε οποιονδήποτε από τους στόχους που έθεσε το Κρεμλίνο όταν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή του τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Κυριακή, ο Τραμπ υπέδειξε ότι θεωρεί τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, κάτι που έχει θέσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του και το οποίο ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να επιτύχει γρήγορα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία ήταν «εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ και στις δύο πλευρές, αλλά ότι ήταν «λίγο απογοητευμένος που ο Πρόεδρος Ζελένσκι δεν το έχει διαβάσει».

