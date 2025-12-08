Politico: Ποιες χώρες της ΕΕ θα πληρώσουν το «ρωσικό» δάνειο στην Ουκρανία

Σε μια κλειστή συνάντηση, οι Βρυξέλλες ενημέρωσαν τους διπλωμάτες για τα «εκπληκτικά ποσά» που πρέπει να δεσμεύσουν ώστε να εξασφαλιστεί το δάνειο προς το Κίεβο, χρησιμοποιώντας ως εγγύηση παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και το Politico αποκαλύπτει ποιες χώρες καλούνται να την καλύψουν.

Εάν το συνολικό ποσό φτάσει τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ, η Γερμανία θα είναι ο κύριος συνεισφέρων, με το μερίδιό της να εκτιμάται σε 51,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που ισοδυναμεί με 24,4% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της χώρας.

Η Γαλλία θα ήταν δεύτερη, με το Παρίσι να χρειάζεται να καλύψει το 16,2% του ΑΕΠ του, ή περίπου 34 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ιταλία θα ήταν τρίτη, με εκτιμώμενη συνεισφορά 25,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ή 12% του εθνικού εισοδήματος.

Τα backstop, τα οποία θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ των χωρών σε ολόκληρο το μπλοκ, είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η έγκριση του δανείου από τον Βέλγο πρωθυπουργό Bart De Wever, ο οποίος αντιστάσσεται στη στη χρήση κυρίαρχων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων λόγω ανησυχιών ότι η χώρα του μπορεί τελικά να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα.

Περίπου 185 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται υπό τη διαχείριση του χρηματοπιστωτικού αποθετηρίου Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο το μπλοκ σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τα συνολικά ποσά ανά χώρα ενδέχεται να αυξηθούν, εάν χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο, όπως η Ουγγαρία, αρνηθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Επίσης η Νορβηγία αποστασιοποιήθηκε όσον αφορά στην εκδοχή της στήριξης από χώρες εκτός ΕΕ εαν θέλουν να καλύψουν μέρος της εγγύησης.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα προϋπολογισμού 71,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το επόμενο έτος και θα πρέπει να αρχίσει να μειώνει τις δημόσιες δαπάνες από τον Απρίλιο, εκτός εάν φτάσουν νέα χρήματα.

Η Ουγγαρία άσκησε βέτο την Παρασκευή στην έκδοση νέου δανείου της ΕΕ για να καλύψει το κενό στον προϋπολογισμό του Κιέβου, θέτοντας την ευθύνη στους ηγέτες να πείσουν τον Ντε Βέβερ να υποστηρίξει τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων όταν οι ηγέτες της ΕΕ συναντηθούν στις 18 Δεκεμβρίου, αντί να βουτήξουν στα δικά τους εθνικά ταμεία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής για να καθησυχάσει τον Ντε Βέβερ ότι η Γερμανία θα παράσχει το 25% του backstop, το μεγαλύτερο μερίδιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Το προτεινόμενο δάνειο επανορθώσεων προβλέπει 115 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας σε διάστημα πέντε ετών, ενώ 50 δισεκατομμύρια ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισεκατομμύρια ευρώ από το συνολικό πακέτο θα αποπληρώσουν ένα δάνειο της G7 στην Ουκρανία, το οποίο εκδόθηκε πέρυσι.

Τα κεφάλαια προετείνεται να εκταμιευθούν σε έξι δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ θα θεσπιστούν έλεγχοι και ισορροπίες για να αποτραπεί η κατάχρηση των χρημάτων, όπως εγκρίσεις από την Επιτροπή των αμυντικών δαπανών, ενώ οι ευρωϊκές πρωτεύουσες θα έχουν πλήρη εικόνας της ροής των χρημάτων προς το Κίεβο.