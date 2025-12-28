Καταιγίδα Γιοχάνες: Δύο νεκροί και χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία

Δύο άτομα έχασαν την ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα από την καταιγίδα Γιοχάνες που έπληξε το Σάββατο τη Σουηδία και την Φινλανδία.

Το σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (SMHI) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Σουηδίας, καθώς η καταιγίδα σάρωνε τη χώρα.

Зимний шторм "Йоханнес" накрыл Норвегию, Швецию и Финляндию. Из-за снегопада и ураганных ветров в странах наблюдаются перебои в работе наземного транспорта и паромного сообщения.



По данным шведского информационного агентства TT, без электричества в Швеции остались 40 000…

Ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργετ, στην κεντρική Σουηδία, αφού τον καταπλάκωσε δέντρο, δήλωσε ο Ματς Λαν, αξιωματούχος της αστυνομίας του Γιέβλεμποργκ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας πως το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

A post-Christmas storm named Johannes has swept across the Nordic nations, leaving one person dead and thousands of homes without power.



Forecasters say the storm is moving south and is likely to peak overnight.

Βορειότερα, ο περιφερειακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hemab ενημέρωσε πως ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου SVT, το θύμα καταπλακώθηκε επίσης από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT αναφέρει πως περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Η φινλανδική κρατική τηλεόραση Yle μετέδωσε πως περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά έμειναν επίσης χωρίς ρεύμα, με τα κυριότερα προβλήματα να καταγράφονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.