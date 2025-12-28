Χάρις Αλεξίου: Γιόρτασε τα 75α της γενέθλια με αγαπημένους φίλους και... ένα ρετρό λεωφορείο

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με βαθιά συγκίνηση, η Χάρις Αλεξίου γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της, επιλέγοντας τη Χαλκίδα και την παρέα αγαπημένων φίλων για αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια ταξίδεψε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου μαζί με αγαπημένους φίλους, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο μετακίνησης: ένα παλιό, νοσταλγικό λεωφορείο που μετέτρεψε τη διαδρομή από την Αθήνα σε μια μικρή γιορτή, γεμάτη τραγούδια, γέλια και χαλαρή διάθεση.

Από την παρέα δεν έλειπε η στενή της φίλη, Δήμητρα Γαλάνη, με την οποία τραγούδησαν μαζί το «Τράβα μπρος», χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές στους παρευρισκόμενους.

Φτάνοντας στην Εύβοια, η ερμηνεύτρια κατευθύνθηκε στη ταβέρνα «Τσαφ», όπως αναφέρουν πληροφορίες του eviathema.gr, για το γενέθλιο γεύμα της.

«Θα μεγαλώνουμε μαζί»

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήρθε λίγο πριν εμφανιστεί η γενέθλια τούρτα. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος, θέλοντας να τιμήσουν την παρουσία της, επέλεξαν να ακουστεί από τα ηχεία το εμβληματικό τραγούδι της «Θα μεγαλώνουμε μαζί».

Η μουσική δημιούργησε μια έντονα νοσταλγική ατμόσφαιρα, προκαλώντας συγκίνηση τόσο στη Χάρις Αλεξίου όσο και στην παρέα της. Αμέσως μετά, έσβησε τα κεράκια της τούρτας και δέχτηκε τις ευχές όλων.

https://www.instagram.com/reel/DSxjEtaDEfi/

Διαβάστε επίσης