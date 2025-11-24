Χάρις Αλεξίου: Η τρυφερή ασπρόμαυρη φωτογραφία από την παιδική ηλικία της - «Έλιωσα σήμερα»

Η Χάρις Αλεξίου, μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, μοιράστηκε στα social media μια σπάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, με τον αδελφό της, Γιώργο Σαρρή, και τη μητέρα τους.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την αθωότητα και τη ζεστασιά μιας εποχής που σημάδεψε βαθιά τη ζωή της. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή της σημειώνει: «Τι βρίσκεις στα συρτάρια!!! Μα τι όμορφη στιγμή μαμά. Μας έχωσες σε μια καμπίνα αυτόματης φωτογραφίας στο δρόμο. Έλιωσα σήμερα».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Χάρις Αλεξίου είχε δηλώσει: «Η μητέρα μου άνοιξε ένα μπακάλικο σε ένα δωμάτιο και το χώρισε στη μέση για να έχουμε κάπου να μένουμε. Η μητέρα μου ήταν γλυκιά και ταυτόχρονα σκληρή. Μπορούσε με μία της κουβέντα να σε σκοτώσει μέσα σου. Μου λείπει αυτό το κομμάτι της ευτυχισμένης μητέρας μου, δεν το είχα ποτέ», είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου.

Η μητέρα μας πέθανε πολύ νέα, έγινα εγώ μάνα για τον αδερφό μου τον Γιώργο. Αναγκάστηκα να δουλέψω από πολύ μικρή ενώ πήγαινα ακόμα σχολείο μετά το θάνατο της μητέρα μου».