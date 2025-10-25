Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξεκουράσου, σε ευχαριστούμε για όλα», είπε η Δήμητρα Γαλάνη

Τον προτελευταίο επικήδειο εκφώνησε η αγαπημένη φίλη του καλλιτέχνη, Δήμητρα Γαλάνη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στις 13:00 το μεσημέρι, στη Μητρόπολη Αθηνών, τελέστηκε η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σορός του σπουδαίου δημιουργού έφτασε από νωρίς, στις 07:30 το πρωί, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου παρέμεινε έως τις 11:30, δίνοντας την ευκαιρία σε πλήθος κόσμου να τον αποχαιρετήσει.

Στις 13:00 μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη για την τελετή, ενώ στις 13:45 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διάβασε τον πρώτο από τους έξι επικήδειους λόγους.

Τον προτελευταίο επικήδειο εκφώνησε η αγαπημένη του φίλη, Δήμητρα Γαλάνη.

«Έχουν γράψει και έχουν πει για σένα πανέμορφα πράγματα. Κατάφερες να μας ενώσεις όλους ο κόσμος τα έχει πει όλα, τα έχει νιώσει όλα και πώς αλλιώς να ήταν, αφού μας έχεις χαρίσει τόσα δώρα. Ευχαριστώ. Σε ένα από όσα γράφτηκαν, διάβασα: «Ο Σαββόπουλος είναι ο ρυθμός μέσα μας». Από εκεί πιάστηκα, από τον ρυθμό της καρδιάς μου, για να σε αποχαιρετήσω.

Το έργο σου είναι και θα είναι πάντα ολοζώντανο! Εσύ όμως θα λείπεις, θα μου λείπεις, γιατί είσαι βαθιά ριζωμένος μέσα μου. Ήμουν εκεί, στα γλέντια μας με τις κιθάρες.
Κρεμόμουν από το στόμα σου όταν μιλούσες. Στεκόμουν στην ουρά για να πάρω τον καινούργιο σου δίσκο. Κάθε φορά που σε έβλεπα στις παραστάσεις, είχα έναν κόμπο στον λαιμό.

Ξεκουράσου τώρα, Διονύση. Ήξερες πάντα ακριβώς τι να παίξεις, για τα παιδιά που θα έρθουν, για όλους μας. Ήξερες ποια είναι η ταυτότητα αυτού του τόπου.

Ήμουν και θα είμαι πάντα κοντά σου. Στο καλό, Διονύση και σε ευχαριστούμε για όλα».

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξεκουράσου, σε ευχαριστούμε για όλα», είπε η Δήμητρα Γαλάνη

