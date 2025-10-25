Σταμάτης Φασουλής - επικήδειος: Διονύση μου, τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου;

«Διονύση μου, τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου; Έτσι είπαμε, ένα unplug;» έτσι ξεκίνησε, απευθυνόμενος στον Διονύση Σαββόπουλο ο Σταμάτης Φασουλής τον επικήδειο λόγο του.

Είμαι εδώ για να λύσω μια παρεξήγηση, δεν είναι καθόλου φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι, τώρα που έφυγες, πάρα πολύ πλουσιότερο το άφησες, είπε στη συνέχεια, συνεχίζοντας τον επικήδειο λόγο του, εκτός κειμένου, με θεατρικό ύφος.

«Ποτέ μην μπει τόνος», είπε ο Σταμάτης Φασουλής ότι έλεγε ο Σαββόπουλος, μιμούμενος τη βαθιά φωνή του, για να είναι και «ζήτω» και «ζητώ», αναφερόμενος στην ιστορική εκπομπή του «Ζητω το ελληνικό τραγούδι».

Δεν θα ήθελα να κλάψω, δεν με συμφέρει, θα είναι σαν να παραδέχομαι ότι έφυγες. Δεν θα σου πω αντίο, θα σου πω καλή αντάμωση, καλή αντάμωση στο περιβολι του ουρανού σου, καλή αντάμωση, ολοκλήρωσε τον επικήδειο λόγο του για τον Διονύση Σαββόπουλο ο Σταμάτης Φασουλής.

