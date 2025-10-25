LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

Λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί του Σαββάτου, η σορός του Διονύση Σαββόπουλου μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, προκειμένου να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα διαρκέσει από τις 8:30 έως τις 11:30 π.μ.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου έφτανε για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο δημιουργό, αφήνοντας λουλούδια και φιγούρες του Καραγκιόζη, τιμώντας έτσι το ομώνυμο τραγούδι του από τον δίσκο Δέκα Χρόνια Κομμάτια (1975) αλλά και την ιδιαίτερη σχέση του με το Θέατρο Σκιών και τους καραγκιοζοπαίκτες, όπως τον Ευγένιο Σπαθάρη και τον Άθω Δανέλλη.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Ο «τελευταίος των σπουδαίων», όπως χαρακτηρίστηκε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο αγαπημένος «Νιόνιος» νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο «Υγεία» λόγω επιβαρυμένης καρδιολογικής κατάστασης.

Το τελετουργικό συντονίζει η Περιφέρεια σε συνεργασία με την οικογένεια. Από τις 12:40 θα αρχίσει η προσέλευση πολιτικών και επισήμων, ενώ στις 13:00 θα ξεκινήσει η νεκρώσιμος ακολουθία με έξι επικήδειους διάρκειας πέντε λεπτών ο καθένας, από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδώνη, τον εικαστικό Αλέξη Κιριτσόπουλο, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πλατεία της Μητρόπολης, η μπάντα του Ναυτικού θα παίξει τραγούδια του Σαββόπουλου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ κατά την έξοδο της σορού περίπου στις 14:20, η οικογένεια θα ακολουθήσει με δύο αυτοκίνητα και οι καλλιτέχνες και ο κόσμος πεζοί προς το Α’ Νεκροταφείο. Η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων θα υποδεχθεί μουσικά τη σορό στις 15:20, ενώ κατά την ταφή, η χορωδία της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια του δημιουργού και οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν όλοι μαζί. Στην αποχώρηση θα ακουστεί το «Ας κρατήσουν οι χοροί».

Η οικογένεια ζητά αντί για στεφάνια να γίνονται δωρεές:

Στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε.

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη γενέτειρά του Θεσσαλονίκη.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται «Διονύσης Σαββόπουλος».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κηδεία του Σαββόπουλου

Από το πρωί του Σαββάτου, στις 6:00, έως και το πέρας της τελετής βρίσκονται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Διονύση Σαββόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και του ενταφιασμού στη συνέχεια στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στους παρακάτω δρόμους:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

