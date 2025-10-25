Λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί του Σαββάτου μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του Διονύση Σαββόπουλου, προκειμένου να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ..

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με δημόσια δαπάνη.

Λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για τον Διονύση Σαββόπουλο. Eurokinissi

Ο «τελευταίος των σπουδαίων», όπως χαρακτηρίστηκε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ο αγαπημένος «Νιόνιος», όπως τον αποκαλούσαν με αγάπη, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Υγεία» από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.

Η κηδεία του θα γίνει με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που φέρει τις υπογραφές των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.

Λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για τον Διονύση Σαββόπουλο. Eurokinissi

Η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδοποιού επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

- στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK - GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

- στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κηδεία του Σαββόπουλου

Από το πρωί του Σαββάτου, στις 6:00, έως και το πέρας της τελετής βρίσκονται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Διονύση Σαββόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και του ενταφιασμού στη συνέχεια στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στους παρακάτω δρόμους:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Διαβάστε επίσης