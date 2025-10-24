Διονύσης Σαββόπουλος: Αύριο το «τελευταίο αντίο» στον «Νιόνιο» - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Αύριο, Σάββατο 25 Οκτωβρίου το «ύστατο χαίρε» στον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών, από καρδιακή ανακοπή.

Πότε και που θα γίνει η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1.00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 έως τις 11.30.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο

Κατά τη διάρκεια της κηδείας, επικήδειους θα εκφωνήσουν καλλιτέχνες και φίλοι του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η οικογένειά του έχει ζητήσει αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε, αλλά και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, τη γενέτειρά του.

Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα από την Τροχαία

Σύμφωνα με την Τροχαία, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου

«Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τροχαία.

Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη θα γίνει δημοσία δαπάνη. Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

