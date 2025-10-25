Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα - Του αφήνουν λουλούδια και φιγούρες Καραγκιόζη - Ποια τραγούδια θα ακουστούν στην Κηδεία

H σορός του Διονύση Σαββόπουλου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στις 08:30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί του Σαββάτου μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του Διονύση Σαββόπουλου, προκειμένου να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα διαρκέσει από τις 8:30 έως τις 11:30 π.μ.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο δημιουργό, αφήνοντας λουλούδια και φιγούρες του Καραγκιόζη, μια συγκινητική αναφορά σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του, τον «Καραγκιόζη» από τον δίσκο Δέκα Χρόνια Κομμάτια (1975), αλλά και στη βαθιά του σχέση με το Θέατρο Σκιών και τους καραγκιοζοπαίκτες, όπως τον Ευγένιο Σπαθάρη και τον Άθω Δανέλλη.

Η φιγούρα του Καραγκιόζη Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Η κηδεία του θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με δημόσια δαπάνη.

Ο «τελευταίος των σπουδαίων», όπως χαρακτηρίστηκε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο αγαπημένος «Νιόνιος», όπως τον αποκαλούσαν με αγάπη, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Υγεία» από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί και αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του μεγάλου καλλιτέχνη Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Η απόφαση για τη δημόσια δαπάνη της κηδείας ελήφθη με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Τη διαχείριση του τελετουργικό έχει αναλάβει η Περιφέρεια και η οικογένεια. Από τις 12.40 θα αρχίσει η προσέλευση πολιτικών και άλλων επισήμων ενώ στις 13.00 θα ξεκινήσει η νεκρώσιμος ακολουθία.

Θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι για 5′ έκαστος, από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδώνη, τον εικαστικό Αλέξη Κιριτσόπουλο, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία υπήρξε στενή φίλη του Σαββόπουλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για τον Διονύση Σαββόπουλο. Eurokinissi

Στην πλατεία της Μητρόπολης η μπάντα του Ναυτικού θα παίξει κάποια τραγούδια του μεγάλου δημιουργού σε χώρο που θα έχει οριοθετηθεί ενώ κατά την έξοδο, περίπου στις 14.20, τη σορό θα ακολουθήσουν δύο αυτοκίνητα με την οικογένεια ενώ οι καλλιτέχνες και ο κόσμος που επιθυμεί θα ακολουθήσουν πεζή μέχρι το Α Νεκροταφείο.

Η Τροχαία θα διευθετήσει το κλείσιμο των δρόμων. Η άφιξη της σορού στο Α Νεκροταφείο υπολογίζεται γύρω στις 15.20 όπου η Φιλαρμονική του δήμου Αθηναίων θα την υποδεχτεί μουσικά σε συμφωνία με την οικογένεια για το μουσικό κομμάτι – πιθανότατα τη Συννεφούλα και το Λαύριο.

Κατά την ταφή, η χορωδία της ΕΡΤ θα παίξει επίσης αγαπημένα κομμάτια ενώ οι καλλιτέχνες θα τραγουδούν όλοι μαζί. Στην αποχώρηση, η Φιλαρμονική του δήμου θα παίξει το «Ας κρατήσουν οι χοροί».

Η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδοποιού επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

- στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK - GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

- στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα, Σάββατο, τον Διονύση Σαββόπουλο Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κηδεία του Σαββόπουλου

Από το πρωί του Σαββάτου, στις 6:00, έως και το πέρας της τελετής βρίσκονται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Διονύση Σαββόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και του ενταφιασμού στη συνέχεια στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στους παρακάτω δρόμους:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

