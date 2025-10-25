Διονύσης Σαββόπουλος: «Άγγιξες τις ψυχές μας με τρόπο ανεξίτηλο», είπε η Σακελλαροπούλου

Στις 13:00 το μεσημέρι, στη Μητρόπολη Αθηνών, τελέστηκε η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σορός του σπουδαίου δημιουργού έφτασε από νωρίς, στις 07:30 το πρωί, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου παρέμεινε έως τις 11:30, δίνοντας την ευκαιρία σε πλήθος κόσμου να τον αποχαιρετήσει.

Στις 13:00 μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη για την τελετή, ενώ στις 13:45 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διάβασε τον πρώτο από τους έξι επικήδειους λόγους.

Μετά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στενή του φίλη του καλλιτέχνη Κατερίνα Σακελλαροπούλου εκφώνησε επικήδειο στον οποία ανέφερε: «Γεννήθηκες στη Θεσσαλονίκη, βαπτίστηκες μέσα στις πολυπολιτισμικές της παραστάσεις, στην πόλη της βαριάς και γλυκιάς συνάμα έμπνευσης, τη δική μας πόλη. Ίσως αυτή η μνήμη, οι αφηγήσεις των πρώτων και νεανικών σου χρόνων, να σε έκαναν να με αποκαλείς “καινούργια παιδική μου φίλη”. Τραγούδησες για εμάς, για τον λαό, το έθνος και την ιστορία μας· για την ταυτότητά μας αλλά και για τη μικρή, καθημερινή μας ζωή. Τόσες μουσικές, τόσοι στίχοι… Με τα τραγούδια σου ερωτευτήκαμε, χαρήκαμε και πονέσαμε, άγγιξες τις ψυχές μας με τρόπο ανεξίτηλο.

Το έργο σου δεν είναι απλώς μια πολιτική και πολιτισμική ιστορία του τόπου μας είναι κομμάτι της ψυχής του. Υπήρξες, έγινες και παρέμεινες μέχρι το τέλος αληθινός, όπως υποσχέθηκες όταν άφησες πίσω σου τη Θεσσαλονίκη. Δεν σύρθηκες ποτέ από το κοινό σου ήσουν πάντα μπροστά. Πέρασες από τον θρίαμβο στην αποδοκιμασία, στάθηκες όρθιος και επέστρεψες για να μας κερδίσεις ξανά. Με την Ασπα πάντα δίπλα σου, να λάμπει και να σε στηρίζει με τις φιλόξενες βραδιές, τους φίλους και τις αναμνήσεις σας

με την απουσία σου να μας γεμίζει και να μας φροντίζει. Και με την πίστη σου πως “όλα είναι εδώ”. Να είσαι ήσυχος, θα την προσέχουμε την Άσπα».

Σύντομους αποχαιρετισμούς θα εκφωνήσουν, επίσης ο ζωγράφος και συνοδοιπόρος του Αλέξης Κυριτσόπουλος, δημιουργός των εμβληματικών εξωφύλλων των δίσκων του, καθώς και οι καλλιτέχνες Δήμητρα Γαλάνη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης και ο προσωπικός του γιατρός, που στάθηκε δίπλα του στη δύσκολη πενταετή μάχη του με τον καρκίνο.

