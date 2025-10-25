Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Απευθείας εικόνα από τη Μητρόπολη

Στη Μητρόπολη Αθηνών μεταφέρθηκε στις 11:30 το πρωί η σορός του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκύνημα. Εκατοντάδες πολίτες που βρίσκονταν εκεί συνόδευσαν το φέρετρο χειροκροτώντας ασταμάτητα.

Η σορός του σημαντικού Έλληνα τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου μεταφέρθηκε από το κενοτάφιο στη Μητρόπολη Αθηνών για να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του αγαπημένου «Νιόνιου», που θα καταλήξει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια αποτίοντας τιμές πριν και κατά τη μεταφορά του φέρετρου του Διονύση Σαββόπουλου. Τη σορό συνόδεψαν μέσα στον ναό η σύζυγος του Άσπα, τα παιδιά και στενοί συγγενείς και φίλοι. Εκεί έμειναν μόνοι επί 15 λεπτά, ενώ ακολούθως άνοιξαν οι πόρτες του ναού για να υποδεχθούν τους φίλους και τους απλούς πολίτες που θέλουν να αποχαιρετίσουν τον Διονύση Σαββόπουλο.

Στη δοξολογία παραβρίσκεται μεγάλος αριθμός από πολιτικούς, ομότεχνους του εκλιπόντος, καλλιτέχνες και διανοούμενοι. Επικήδειο στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός και προσωπικός φίλος του Δ. Σαββόπουλου Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη κι ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, καθώς και ο προσωπικός γιατρός του.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου έφτανε στη Μητρόπολη για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο δημιουργό, αφήνοντας λουλούδια και φιγούρες του Καραγκιόζη, τιμώντας έτσι το ομώνυμο τραγούδι του από τον δίσκο Δέκα Χρόνια Κομμάτια (1975) αλλά και την ιδιαίτερη σχέση του με το Θέατρο Σκιών και τους καραγκιοζοπαίκτες, όπως τον Ευγένιο Σπαθάρη και τον Άθω Δανέλλη.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Το τελετουργικό συντονίζει η Περιφέρεια σε συνεργασία με την οικογένεια. Από τις 12:40 θα αρχίσει η προσέλευση πολιτικών και επισήμων, ενώ στις 13:00 θα ξεκινήσει η νεκρώσιμος ακολουθία με έξι επικήδειους διάρκειας πέντε λεπτών ο καθένας, από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδώνη, τον εικαστικό Αλέξη Κιριτσόπουλο, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πλατεία της Μητρόπολης, η μπάντα του Ναυτικού παίζει τραγούδια του Σαββόπουλου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ κατά την έξοδο της σορού περίπου στις 14:20, η οικογένεια θα ακολουθήσει με δύο αυτοκίνητα και οι καλλιτέχνες και ο κόσμος πεζοί προς το Α’ Νεκροταφείο.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων θα υποδεχθεί μουσικά τη σορό στις 15:20, ενώ κατά την ταφή, η χορωδία της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια του δημιουργού και οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν όλοι μαζί. Στην αποχώρηση θα ακουστεί το «Ας κρατήσουν οι χοροί».

Η οικογένεια ζητά αντί για στεφάνια να γίνονται δωρεές:

Στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε.

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη γενέτειρά του Θεσσαλονίκη.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται «Διονύσης Σαββόπουλος».

Από το πρωί του Σαββάτου, στις 6:00, έως και το πέρας της τελετής βρίσκονται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Διονύση Σαββόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και του ενταφιασμού στη συνέχεια στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στους παρακάτω δρόμους:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Η ζωή και η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου στο ελληνικό τραγούδι

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε τραγουδοποιός που κατόρθωσε να ενώσει λογοτεχνία, μουσική και ποίηση σε ένα ενιαίο και αυθεντικό σώμα τέχνης.

Τα τραγούδια του, από τον «Φορτηγό» έως τα «Σήματα Καπνού», μίλησαν για την εποχή του με ειλικρίνεια και συγκίνηση, παραμένοντας ζωντανά στο συλλογικό θυμικό.

