Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Απευθείας εικόνα από τη Μητρόπολη

Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον σπουδαίο καλλιτέχνη

Newsbomb

Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Απευθείας εικόνα από τη Μητρόπολη
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Μητρόπολη Αθηνών μεταφέρθηκε στις 11:30 το πρωί η σορός του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκύνημα. Εκατοντάδες πολίτες που βρίσκονταν εκεί συνόδευσαν το φέρετρο χειροκροτώντας ασταμάτητα.

Η σορός του σημαντικού Έλληνα τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου μεταφέρθηκε από το κενοτάφιο στη Μητρόπολη Αθηνών για να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του αγαπημένου «Νιόνιου», που θα καταλήξει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Δείτε απευθείας εικόνα από τη Μητρόπολη Αθηνών:

Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια αποτίοντας τιμές πριν και κατά τη μεταφορά του φέρετρου του Διονύση Σαββόπουλου. Τη σορό συνόδεψαν μέσα στον ναό η σύζυγος του Άσπα, τα παιδιά και στενοί συγγενείς και φίλοι. Εκεί έμειναν μόνοι επί 15 λεπτά, ενώ ακολούθως άνοιξαν οι πόρτες του ναού για να υποδεχθούν τους φίλους και τους απλούς πολίτες που θέλουν να αποχαιρετίσουν τον Διονύση Σαββόπουλο.

Στη δοξολογία παραβρίσκεται μεγάλος αριθμός από πολιτικούς, ομότεχνους του εκλιπόντος, καλλιτέχνες και διανοούμενοι. Επικήδειο στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός και προσωπικός φίλος του Δ. Σαββόπουλου Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη κι ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, καθώς και ο προσωπικός γιατρός του.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Χειροκροτήματα στη Μητρόπολη κατά τη μεταφορά της σορού του Διονύση Σαββόπουλου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου

Newsbomb / Χάρης
Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου

Εικόνες από το λαϊκό προσκύνημα:

Από νωρίς, πλήθος κόσμου έφτανε στη Μητρόπολη για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο δημιουργό, αφήνοντας λουλούδια και φιγούρες του Καραγκιόζη, τιμώντας έτσι το ομώνυμο τραγούδι του από τον δίσκο Δέκα Χρόνια Κομμάτια (1975) αλλά και την ιδιαίτερη σχέση του με το Θέατρο Σκιών και τους καραγκιοζοπαίκτες, όπως τον Ευγένιο Σπαθάρη και τον Άθω Δανέλλη.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Η φιγούρα του Καραγκιόζη

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Λίγο πριν από τις 11:00 έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού που ξεκίνησε να παιανίζει πένθιμα εμβατήρια.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Το τελετουργικό συντονίζει η Περιφέρεια σε συνεργασία με την οικογένεια. Από τις 12:40 θα αρχίσει η προσέλευση πολιτικών και επισήμων, ενώ στις 13:00 θα ξεκινήσει η νεκρώσιμος ακολουθία με έξι επικήδειους διάρκειας πέντε λεπτών ο καθένας, από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδώνη, τον εικαστικό Αλέξη Κιριτσόπουλο, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σαββόπουλος

Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Στην πλατεία της Μητρόπολης, η μπάντα του Ναυτικού παίζει τραγούδια του Σαββόπουλου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ κατά την έξοδο της σορού περίπου στις 14:20, η οικογένεια θα ακολουθήσει με δύο αυτοκίνητα και οι καλλιτέχνες και ο κόσμος πεζοί προς το Α’ Νεκροταφείο.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων θα υποδεχθεί μουσικά τη σορό στις 15:20, ενώ κατά την ταφή, η χορωδία της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια του δημιουργού και οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν όλοι μαζί. Στην αποχώρηση θα ακουστεί το «Ας κρατήσουν οι χοροί».

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για τον Διονύση Σαββόπουλο.

Eurokinissi

Η οικογένεια ζητά αντί για στεφάνια να γίνονται δωρεές:

Στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε.

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη γενέτειρά του Θεσσαλονίκη.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται «Διονύσης Σαββόπουλος».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κηδεία του Σαββόπουλου

Από το πρωί του Σαββάτου, στις 6:00, έως και το πέρας της τελετής βρίσκονται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Διονύση Σαββόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και του ενταφιασμού στη συνέχεια στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικότερα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στους παρακάτω δρόμους:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
  • Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Σαββόπουλος

Η οικογένεια του Μάνου Χατζιδάκι έστειλε στεφάνι στον αγαπημένο Διονύση Σαββόπουλο

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η ζωή και η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου στο ελληνικό τραγούδι

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε τραγουδοποιός που κατόρθωσε να ενώσει λογοτεχνία, μουσική και ποίηση σε ένα ενιαίο και αυθεντικό σώμα τέχνης.

Τα τραγούδια του, από τον «Φορτηγό» έως τα «Σήματα Καπνού», μίλησαν για την εποχή του με ειλικρίνεια και συγκίνηση, παραμένοντας ζωντανά στο συλλογικό θυμικό.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Εντυπωσιάστηκα με την ιδέα και το πρότζεκτ, να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή»

12:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Με προσφορά* που… τρομάζει όλα είναι δυνατά στην Novibet!

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο κατά ΗΠΑ: «Μηχανεύονται πόλεμο» - Στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, με εντολή Χέγκσεθ

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Η φωτογραφία ενός μυστηριώδη άνδρα έξω από το μουσείο μετά την κινηματογραφική ληστεία προκάλεσε «σάλο» στα social media

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Στόχος η επιστροφή στην κορυφή, ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο» - Η δήλωση Αλαφούζου στην παρουσίαση Μπενίτεθ

12:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2 Ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου, στο Καυτανζόγλειο | Το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10)

12:13LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη της αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

11:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες σε βάρος του λογιστή για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε για τζόκινγκ και έστειλε μήνυμα στους followers του - «Αδράξτε τη μέρα»

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Απευθείας εικόνα από τη Μητρόπολη

11:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Live Streaming η επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Άφησε το σπίτι της, αγόρασε ένα σκάφος και ζει στα βρετανικά κανάλια: Πόσο κοστίζει η νέα της καθημερινότητα

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκήνυμα - Χειροκροτήματα κατά τη μεταφορά της σορού

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη – Κόντρα στον Ηρακλή για το «4 στα 4»

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέβη Βολουδάκη: Το μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Θα μας εμπνέουν πάντα οι αγώνες που έδωσε η Φώφη Γεννηματά»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

To 74% των Ελλήνων πέφτουν θύματα σε ψευδείς ειδήσεις μέσω social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Απευθείας εικόνα από τη Μητρόπολη

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Στη Μητρόπολη η σορός του

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

21:57LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικούς

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

11:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Live Streaming η επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

13:18LIFESTYLE

Ο Πάρης της Βίσση ένα βήμα πριν από τον θάνατο - Πώς είναι σήμερα

12:13LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη της αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ