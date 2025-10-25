Διονύσης Σαββόπουλος: Ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκήνυμα - Χειροκροτήματα κατά τη μεταφορά της σορού

Χειροκροτήματα στη Μητρόπολη κατά τη μεταφορά της σορού του Διονύση Σαββόπουλου

Η σορός του Διονύση Σαββόπουλου μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, με πλήθος κόσμου να χειροκροτά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Πίσω από το φέρετρο βρισκόταν η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδοποιού, ενώ εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο παρεκκλήσι για το «τελευταίο αντίο».

Για 15 λεπτά, οι πόρτες του ναού της Μητρόπολης θα παραμείνουν κλειστές, ώστε η οικογένεια να αποχαιρετίσει ιδιωτικά τον Διονύση Σαββόπουλο.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, με την ταφή να ακολουθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή θα εκφωνηθούν επικήδειοι από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον εικαστικό Αλέξη Κυριτσόπουλο, τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδώνη και τον προσωπικό του γιατρό.

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου Newsbomb / Χάρης

Λόγω της τελετής, έχουν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου

Διαβάστε επίσης