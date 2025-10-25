Λάκης Παπαδόπουλος: «Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει»

Ο Λάκης Παπαδόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ για το έργο, την προσωπικότητα και την ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία του Διονύση Σαββόπουλου, επισημαίνοντας ότι το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο για τις μελλοντικές γενιές.

«Έχει αφήσει μεγάλο έργο. Είναι πρώτα από όλα είναι σαν προσωπικότητα, στο ξεκίνημά του εδώ στην Ελλάδα την λιμνάζουσα, πρέπει να είχες θάρρος μεγάλο να φύγεις από το σπίτι σου, θράσος μεγάλο να πολεμήσεις μόνος σου και και χωρίς φόβο και χωρίς να έχεις, όπως άκουσα και προηγουμένως, τα προτερήματα μιας καλής φωνής, μιας πρώτης εμφάνισης καταπληκτικού ζεν πρεμιέ, τα κατάφερε και μας έγινε παράδειγμα. Ο Διονύσης και κυρίευσε, τουλάχιστον τους ανθρώπους που είναι γύρω από τη μουσική, τον αγκαλιάσαμε, τον αγαπήσαμε και βέβαια ναι μεν ο καθένας μας έχει επιρροές, αλλά δεν έχει σημασία και ούτε κοιτάζουμε εμείς που αγαπάμε τη μουσική του, τη ζωή του, ξέρω΄ γω, μπορεί να έχω ακούσει τα χειρότερα για τον Τζον Λένον, αλλά τα παραβλέπω διότι αυτός μου έφτιαξε καλύτερη τη ζωή. ο Τζον Λένον», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Παπαδόπουλος.

Και προσέθεσε: «Το εισιτήριο είναι τα ποιήματα που έφτιαχνε γιατί κάνουν πιο ποίηση, όπως έξυπνα φέρθηκε ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδάκις και προσεταιριστεί σαν Έλληνες ποιητές και έδωσαν στο τραγούδι τους επίπεδο στη μουσική που έβγαζαν, το είχε από μόνος του ο Σαββόπουλος, διότι ήταν και ποιητής. Τι να πούμε για το Σαββόπουλο; Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει».

