Ηγουμενίτσα: Νεαρός τραυματίστηκε σε τροχαίο με μηχανή

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ηγουμενίτσα, στην παλιά Εθνική προς Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο thespro.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης, όταν ηλικιωμένος οδηγός Ι.Χ. έκλεισε τον δρόμο σε οδηγό μηχανής, ο οποίος κινούνταν κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

