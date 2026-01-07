Το αντίο της Finos Film στην Τόνια Καζιάνη - «Σαγηνευτική, αέρινη, με αρχοντική παρουσία»

Η ανάρτηση της Finos Film - «Άφησε πίσω της ρόλους, εικόνες και μια αίσθηση ευγένειας που σήμερα μοιάζει πιο πολύτιμη από ποτέ»

Το αντίο της Finos Film στην Τόνια Καζιάνη - «Σαγηνευτική, αέρινη, με αρχοντική παρουσία»
Μέσω ανάρτησης στα social media, η Finos Film αποχαιρετά την ηθοποιό Τόνια Καζιάνη που έφυγε από τη ζωή στις 5 Ιανουαρίου, σε ηλικία 81 ετών «αφήνοντας πίσω της ρόλους, εικόνες και μια αίσθηση ευγένειας που σήμερα μοιάζει πιο πολύτιμη από ποτέ».

Η Finos Film αναφέρει πως «η Τόνια Καζιάνη ανήκε σε εκείνη τη γενιά ηθοποιών που έφερε μαζί της μια σπάνια κομψότητα και μια αλήθεια που περνούσε αβίαστα στο κοινό», ενώ τη χαρακτηρίζει αέρινη και με αρχοντική παρουσία.

Η ανάρτηση της Finos Film

«Αντίο Τόνια Καζιάνη
Σαγηνευτική, αέρινη, με αρχοντική παρουσία και βλέμμα που ήξερε να μιλά χωρίς λέξεις, η Τόνια Καζιάνη ανήκε σε εκείνη τη γενιά ηθοποιών που έφερε μαζί της μια σπάνια κομψότητα και μια αλήθεια που περνούσε αβίαστα στο κοινό.
Γεννημένη στην Άνδρο το 1945, μαθήτρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, πάτησε για πρώτη φορά τη σκηνή της Επιδαύρου μόλις στο δεύτερο έτος των σπουδών της, στις «Τρωάδες» του Αλέξη Μινωτή, δίπλα στην Κατίνα Παξινού. Ήταν ένα ξεκίνημα που έμοιαζε με υπόσχεση — και η υπόσχεση τηρήθηκε.
Στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, υπηρέτησε την υποκριτική με συνέπεια και ήθος. Στον κινηματογράφο κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Φίνος Φιλμ, αφήνοντας το στίγμα της σε ταινίες όπως «Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα» (1966), «Ο Επαναστάτης Ποπολάρος» (1971), «Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο» (1972) και «Ο κυρ Γιώργης Εκπαιδεύεται» (1977). Αξίζει να σημειωθεί πως το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το οφείλει σε ένα βαθμό στην Ελένη Ζαφειρίου. Η μεγάλη αυτή ηθοποιός που είχε διακρίνει το ταλέντο της νεαρής μαθήτριας του Εθνικού κάλεσε τον Φίνο στις εξετάσεις της σχολής για να την δει. Εκείνος εντυπωσιάστηκε και λίγες μέρες αργότερα την κάλεσε στο γραφείο του για να υπογράψουν συμβόλαιο συνεργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν στις 17 Οκτωβρίου 1966 να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα» με το όνομα της Τόνιας Καζιάνη να εμφανίζεται ανάμεσα σε αυτά των πρωταγωνιστών.
Στη μικρή οθόνη έγινε γνώριμη και αγαπητή μέσα από εμβληματικές σειρές, από τον «Άγνωστο Πόλεμο» έως την «Καλημέρα Ζωή», ενώ παράλληλα υπήρξε και μια από τις πρώτες γυναίκες που στάθηκαν με φυσικότητα και φινέτσα μπροστά στην κάμερα ως παρουσιάστρια.
Η Τόνια Καζιάνη έφυγε από τη ζωή στις 5 Ιανουαρίου, σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω της ρόλους, εικόνες και μια αίσθηση ευγένειας που σήμερα μοιάζει πιο πολύτιμη από ποτέ.
Καλό ταξίδι, Τόνια.
Σε ευχαριστούμε»

