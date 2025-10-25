Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει για εκείνον»

Το δικό του αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος νωρίς το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο παρεκλήσι της Μητρόπολης

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ο  πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
Ο Νικήτας Κακλαμάνης παραβρέθηκε λίγο πριν τις 09:00 στο παρεκκλήσι της Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών για να αποτίσει φόρο τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο.

Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος διατηρούσε και φιλικούς δεσμούς με τον σπουδαίο τραγουδοποιό, έφτασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Μητρόπολη Αθηνών.

Προσερχόμενος στον χώρο, ο κ. Κακλαμάνης έκανε την εξής δήλωση: «Εγώ ήρθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο με τον δικό μου τρόπο, έναν άνθρωπο για τον οποίο η λαϊκή ρύση "ουδείς αναντικατάστατος" δεν ισχύει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μοναδικός και γι αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι».

