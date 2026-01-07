Κωνσταντοπούλου: Αίτημα για σύγκληση της Ολομέλειας για τη θέση της Ελλάδας απέναντι στη Βενεζουέλα

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά γενικευμένη συζήτηση, αλλά και λήψη απόφασης για τη διεθνή θέση και τοποθέτηση της χώρας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κωνσταντοπούλου: Αίτημα για σύγκληση της Ολομέλειας για τη θέση της Ελλάδας απέναντι στη Βενεζουέλα
Eurokinissi/Αρχείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την άμεση και επείγουσα σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής ζητά με επίσημο αίτημά της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου στο αίτημά της επισημαίνει ότι «βρισκόμαστε αναμφισβήτητα σε συνθήκες σοβαρής διεθνούς κρίσης, μετά την επίθεση- επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή-ομηρία του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο». Μάλιστα, σχολιάζοντας την αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μία ημέρα μετά τις σοβαρές εξελίξεις, κάνει λόγο για «ανιστόρητη, προκλητική και πολλαπλώς επικίνδυνη διαδικτυακή δήλωση».

Η κ. Κωνσταντοπούλου μάλιστα συνδέει το θέμα και με την πολύωρη εμπλοκή που υπήρξε την επόμενη ημέρα στον εναέριο χώρο της Ελλάδας, τονίζοντας ότι «των δηλώσεων Μητσοτάκη ακολούθησε πολύωρος εναέριος αποκλεισμός της χώρας και πολύωρη αδυναμία-καθυστέρηση αποκατάστασής του, που συνιστούν σοβαρότατο γεγονός κινδύνου για τους πολίτες, αλλά και γεγονός αντικειμενικής αποστέρησης κυριαρχίας, για το οποίο οφείλονται άμεσες εξηγήσεις προς τους πολίτες και τη Βουλή, ιδίως όταν εκδηλώνεται σε τέτοια συγκυρία».

Στο επίσημο αίτημά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποβάλλει συγκεκριμένα «αίτημα για Σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής σε Ειδική Συνεδρίαση, καθώς είναι επιτακτικό, για λόγους Δημοκρατίας, Διαφάνειας, Δικαίου, Ειρήνης και Ασφάλειας να ενεργοποιηθεί άμεσα διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και κοινοβουλευτικής παρέμβασης για τις τελευταίες Εξελίξεις, με τη μορφή της Ενημέρωσης, της προ Ημερησίας Διατάξεως Συζήτησης, αλλά και της γενικευμένης συζήτησης και έκδοσης ψηφίσματος».

Η κ. Κωνσταντοπούλου μάλιστα επικαλείται και την νομική της ειδίκευση, τονίζοντας ότι «έχοντας την ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, αλλά και την νομική, θεσμική και διεθνή εμπειρία που με οδηγεί στην αξιολόγηση της κατάστασης ως ιστορικά εξαιρετικά σοβαρής».

Ολόκληρο το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΝΤ. ΤΡΑΜΠ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΩΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Βρισκόμαστε αναμφισβήτητα σε συνθήκες σοβαρής διεθνούς κρίσης, μετά την επίθεση- επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή-ομηρία του Ππροέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο, που έλαβαν χώρα το Σάββατο 3/1/2026.

Σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το βράδυ της ίδιας μέρας 3/1/2026, προέβη σε μία ανιστόρητη, προκλητική και πολλαπλώς επικίνδυνη διαδικτυακή δήλωση-ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τον Τραμπ, τις οποίες αποφεύγει επιδεικτικά να χαρακτηρίσει ως παραβιάσεις της νομιμότητας, αποτελούν γεγονός που δίνει «ελπίδα»!

Των δηλώσεων Μητσοτάκη ακολούθησε πολύωρος εναέριος αποκλεισμός της χώρας και πολύωρη αδυναμία-καθυστέρηση αποκατάστασής του, που συνιστούν σοβαρότατο γεγονός κινδύνου για τους πολίτες, αλλά και γεγονός αντικειμενικής αποστέρησης κυριαρχίας, για το οποίο οφείλονται άμεσες εξηγήσεις προς τους πολίτες και τη Βουλή, ιδίως όταν εκδηλώνεται σε τέτοια συγκυρία.

Σε συνέχεια της χθεσινής επικοινωνίας μας, κατά την οποία σας ερώτησα αν υπάρχει προγραμματισμός ή αίτημα της Κυβέρνησης για ενημέρωση της Βουλής για τις διεθνείς εξελίξεις και με πληροφορήσατε ότι ουδέν σχετικό υπάρχει,

Σε συνέχεια της εκ μέρους μου γνωστοποίησης ότι υποβάλλω επίσημα σχετικό Αίτημα για Σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής σε Ειδική Συνεδρίαση, καθώς είναι επιτακτικό, για λόγους Δημοκρατίας, Διαφάνειας, Δικαίου, Ειρήνης και Ασφάλειας να ενεργοποιηθεί άμεσα διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και κοινοβουλευτικής παρέμβασης για τις τελευταίες Εξελίξεις, με τη μορφή της Ενημέρωσης, της προ Ημερησίας Διατάξεως Συζήτησης, αλλά και της γενικευμένης συζήτησης και έκδοσης ψηφίσματος,

Έχοντας την πεποίθηση ότι η χώρα μας, ως κυρίαρχο Κράτος, με παράδοση Δημοκρατίας και με Σύνταγμα που ορίζει τις Αρχές μας, δεν είναι νοητό ούτε δημοκρατικά επιτρεπτό να εκφράζεται διεθνώς για τόσο σοβαρά ζητήματα μέσα από ανιστόρητες και επικίνδυνες δηλώσεις επίδειξης δουλικότητας, αναθεωρητισμού, ψυχροπολεμικής διάθεσης και ενός ιδιώνυμου πολιτικού ρεβανσισμού, όπως αυτές που έγιναν αρχικώς από τον κ. Μητσοτάκη και στη συνέχεια από τα ακροδεξιά στελέχη του, Βορίδη-Γεωργιάδη, που έσπευσαν με ιαχές να χειροκροτήσουν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατικής νομιμότητας,
Έχοντας την ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, αλλά και την νομική, θεσμική και διεθνή εμπειρία που με οδηγεί στην αξιολόγηση της κατάστασης ως ιστορικά εξαιρετικά σοβαρής

ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αθήνα, 5/1/2026

Με τιμή, Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:01WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι δεν έχουν πια... ουρά

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικό ρεύμα: Πρόταση 5 σημείων από το ΠΑΣΟΚ για «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νάρκωνε και βίαζε γυναίκες παριστάνοντας τον υπνωτιστή - Η συγκλονιστική μαρτυρία θύματος

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημο αίτημα Κωνσταντοπούλου για άμεση σύγκληση της Ολομέλειας για τη θέση της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι»

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικές πολικές μάζες κατεβαίνουν προς την Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικικλώνα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

10:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ομολόγησε σε βίντεο ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν - «Είμαι ζώο, δεν αγαπώ την Αμερική»

10:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* για τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και τα Σούπερ Καπ Ισπανίας και Γαλλίας από το Pamestoixima.gr

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές θερμοκρασίες στην Ευρώπη: Έξι νεκροί από την κακοκαιρία - Προβλήματα σε Γαλλία, Γερμανία, Βαλκάνια και Ιταλία

10:15ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν σταματάς να αγαπάς τον πατέρα σου»: Κόρη κανίβαλου μιλά για το έγκλημα που σημάδεψε τη ζωή της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Θα γυρίσω δίπλα σας»

09:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

United Cup: Αποκλεισμός για Ελλάδα - Ήττα στο διπλό για Τσιτσιπά και Σάκκαρη από ΗΠΑ

09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις των τελικών μέτρων από την κυβέρνηση

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πόσο θα επιβαρυνθούν φορολογικά από φέτος - Τι γίνεται με τα μπλοκάκια

09:36ΜΠΑΣΚΕΤ

«Αλλού γι' αλλού» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έχει δημοσιευθεί λιγότερο από το 1% των αρχείων Έπσταϊν, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης - Εξετάζονται ακόμη περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογικός χάρτης 2026: Από 10 έως 150 ευρώ οι αυξήσεις για 1,5 εκατ. δικαιούχους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στις φλόγες: Τουλάχιστον 36 νεκροί στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος - «Δάκτυλο» ΗΠΑ βλέπει η Τεχεράνη πίσω από τη λαΐκή εξέγερση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Παρολίγον σοβαρό ατύχημα στην Κόρινθο

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Έσπασαν τη σιωπή τους οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Τι αναφέρουν για την τραγωδία

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικές πολικές μάζες κατεβαίνουν προς την Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικικλώνα

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές θερμοκρασίες στην Ευρώπη: Έξι νεκροί από την κακοκαιρία - Προβλήματα σε Γαλλία, Γερμανία, Βαλκάνια και Ιταλία

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Θα γυρίσω δίπλα σας»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις των τελικών μέτρων από την κυβέρνηση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

10:15ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν σταματάς να αγαπάς τον πατέρα σου»: Κόρη κανίβαλου μιλά για το έγκλημα που σημάδεψε τη ζωή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ